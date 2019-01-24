Януковичу не смогли вменить ущерб от аннексии Крыма и цель его захвата

Хотя экс-президента и обвинили в пособничестве РФ в ведении агрессивной войны, доказать, что он знал о целях России захватить Крым, не смогли.

Ущерб от аннексии Крыма не смогли вменить в вину Януковичу facebook.com/v.yanukovych

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Сторона обвинения не доказала, что действия экс-президента Виктора Януковича привели к нанесению Украине ущерба на сумму более 1 трлн грн, говорится в приговоре Оболонского райсуда Киева. Об этом пишет УНИАН.

Данные экономической экспертизы, согласно которым ущерб Украины вследствие аннексии РФ Крыма составляет 1,082 триллиона грн, не является доказательством, отмечается в приговоре, так как эксперт не обосновал свои расчеты.

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Кроме того, сторона обвинения не доказала, что Янукович умышленно действовал с целью изменения границ территории Украины, заявили в суде.

Не смогли прокуроры доказать и то, что экс-президент был проинформирован представителями российской власти об окончательной цели оккупации Крыма.

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Напомним, ранее суд приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы. При этом как смягчающее обстоятельство суд учел тот факт, что Янукович был под влиянием властей РФ.