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Януковичу не смогли вменить ущерб от аннексии Крыма и цель его захвата

Комментариев: 4
Хотя экс-президента и обвинили в пособничестве РФ в ведении агрессивной войны, доказать, что он знал о целях России захватить Крым, не смогли.
Ущерб от аннексии Крыма не смогли вменить в вину Януковичу
Ущерб от аннексии Крыма не смогли вменить в вину Януковичу
facebook.com/v.yanukovych

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Сторона обвинения не доказала, что действия экс-президента Виктора Януковича привели к нанесению Украине ущерба на сумму более 1 трлн грн, говорится в приговоре Оболонского райсуда Киева. Об этом пишет УНИАН.

Данные экономической экспертизы, согласно которым ущерб Украины вследствие аннексии РФ Крыма составляет 1,082 триллиона грн, не является доказательством, отмечается в приговоре, так как эксперт не обосновал свои расчеты.

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Кроме того, сторона обвинения не доказала, что Янукович умышленно действовал с целью изменения границ территории Украины, заявили в суде.

Не смогли прокуроры доказать и то, что экс-президент был проинформирован представителями российской власти об окончательной цели оккупации Крыма.

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Напомним, ранее суд приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы. При этом как смягчающее обстоятельство суд учел тот факт, что Янукович был под влиянием властей РФ.

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Теги: Янукович, суд, приговор, Крым, аннексия, ущерб
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Комментариев (4)
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    24.01.2019, 19:19
Оценка:  -1
ЧТО ТО МАЛО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ГОСПЕРЕВОРОТА , РАЗВЯЗЫВАНИЕ ВОЙНЫ В ДОНБАССЕ , ПОД'ЕМЕ ТАРИФОВ В НЕСКОЛЬКО РАЗ И ДОВЕДЕНИЕ СТРАНЫ ДО СОСТОЯНИЯ САМОЙ НИЩЕЙ В ЕВРОПЕ !!! ТОЛЬКО РАССТРЕЛ !!!
    24.01.2019, 19:17
Оценка:  0
Оценка: 0 В ОБЩЕМ ЭУРОПЭЙЦИ ОТКРОЮ ВАМ ТАЙНУ.... КРЕМЛЬ РЕШИЛ НАЗНАЧИТЬ НА ВЛАСТЬ ВЕРКУ СЕРДЮЧКУ !!! ВОТ СМЕХУ ТО БУДЕТ !!! В КОНЦЕ КОНЦОВ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ДОЛЖНА ДОЛГИ ОТРАБАТЫВАТЬ , ТАК ПУСТЬ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПОБУДЕТ ЦИРКОМ НА ПОТЕХУ ВСЕМУ МИРУ ! ))))
Колишній-східняк    24.01.2019, 19:09
Оценка:  -1
Колишній-східняк
А я всегда говорил, что знать и доказать - две большие разницы.
Boxerogos    24.01.2019, 19:05
Оценка:  0
Boxerogos
Какая досада!Даже судилище в итоге обернулось зрадой!))))))))))
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