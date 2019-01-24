Суд признал ложными заявления Януковича о покушении

Суд в Киеве признал ложными заявления бывшего президента Украины Виктора Януковича о покушениях на него.

Оболонский районный суд Киева признал ложными заявления бывшего президента Виктора Януковича о покушениях на него. Об этом говорится в приговоре, который зачитал судья Константин Васалатий, сообщают в четверг, 24 января, Українські новини.

В частности, в приговоре говорится, что в суде было установлено только один факт обстрела из гладкоствольного оружия автомобиля с охранником экс-президента.

В то же время Янукович заявлял о покушениях на него во время Евромайдана и обстреле его автомобиля из автоматов.

"Обвиняемый в очередной раз сообщил заведомо ложную информацию для оправдания своих действий по подписанию заявления от 1 марта 2014 года (о введении войск в Украину)", - говорится в решении суда.

Суд в приговоре также отметил необходимость тщательного расследования факта обстрела автомобиля, в котором находился охранник экс-президента, в рамках открытого уголовного производства.

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