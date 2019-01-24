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Суд признал ложными заявления Януковича о покушении

Комментариев: 9
Суд в Киеве признал ложными заявления бывшего президента Украины Виктора Януковича о покушениях на него.

Оболонский районный суд Киева признал ложными заявления бывшего президента Виктора Януковича о покушениях на него. Об этом говорится в приговоре, который зачитал судья Константин Васалатий, сообщают в четверг, 24 января, Українські новини.

В частности, в приговоре говорится, что в суде было установлено только один факт обстрела из гладкоствольного оружия автомобиля с охранником экс-президента.

В то же время Янукович заявлял о покушениях на него во время Евромайдана и обстреле его автомобиля из автоматов.

"Обвиняемый в очередной раз сообщил заведомо ложную информацию для оправдания своих действий по подписанию заявления от 1 марта 2014 года (о введении войск в Украину)", - говорится в решении суда.

Суд в приговоре также отметил необходимость тщательного расследования факта обстрела автомобиля, в котором находился охранник экс-президента, в рамках открытого уголовного производства.

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Теги: Янукович, суд, покушения, Ложь, неправдивая информация, покушение, Виктор Янукович, заявление, дело Януковича
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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atos    24.01.2019, 20:30
Оценка:  -2
atos
Молодечики, сделали госпереворот, ещё и чувака который не дал команду, всю эту уйню закуячить, осудили, молодцы, это пять)))
Letohradek    24.01.2019, 20:33
Оценка:  -1
Letohradek
Не надоело нести чушь о перевороте?
Переворот лишь в твоей ватной бестолковке! Украина - парламентско президентская! Урка сбежал, а парламент остался в полном составе! !
fargjon    24.01.2019, 20:12
Оценка:  -2
fargjon
А давайте вспомним Яныка и вместе насрём ему в душу.
Ведь нечем заняться
Letohradek    24.01.2019, 20:32
Оценка:  -1
Letohradek
Не надоело нести чушь о перевороте?
Переворот лишь в твоей ватной бестолковке! Украина - парламентско президентская! Урка сбежал, а парламент остался в полном составе!
Letohradek    24.01.2019, 19:47
Оценка:  -9
Letohradek
Фанаты гопника, как всегда, не поверят ))
Катилин    24.01.2019, 19:30
Оценка:  0
Катилин
А по дороге из Харькова в Донецк кортеж Порошенко обстреливали?
Letohradek    24.01.2019, 19:48
Оценка:  -7
Letohradek
Ватный скот, не неси чушь!
Колишній-східняк    24.01.2019, 19:26
Оценка:  -7
Колишній-східняк
так за ложные показания - статья и срок
Катилин    24.01.2019, 19:30
Оценка:  +1
Катилин
Лжесвидетелям и лжеследователям?
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