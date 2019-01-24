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В Донецке горнякам одной из шахт дали по 4 и 6 рублей зарплаты - соцсети

Комментариев: 3
Горнякам шахты Щегловская-Глубокая в неподконтрольном Донецке перечислили по 4 и 6 рублей в качестве зарплаты.
Скрин зачисления в размере 6 российских рублей
Скрин зачисления в размере 6 российских рублей

Сотрудникам шахты Щегловская-Глубокая в неподконтрольном Донецке перечислили по 4 и 6 российских рублей в качестве заработной платы. Об этом сами шахтеры сообщили в четверг, 24 января, в социальных сетях.

"Донецк шахта Щегловская-Глубокая, людям перевели по 4 (четыре бл*ть!) и 6 рублей (рублей, не тысяч) зарплаты... Вот эти переводы и есть показатель жизни и зарплат в "республике"", - написал автор одного из постов.

 

 

Также горняки делятся в соцсетях скринами зачислений, наибольшее поступление средств было у одного из работников данной шахты, которому дважды перечислили по 11 рублей.

Ранее в Украине утвердили порядок погашения задолженности перед шахтерами.

Перед этим министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщал, что задолженность перед шахтерами составляет около 350 миллионов гривен.

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Теги: шахты, Донецк, зарплаты, фото, шахтеры, шахта, горняки, зарплата, ДНР, ДНР новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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xx1978xx    24.01.2019, 20:23
Оценка:  +3
xx1978xx
уже разоблачили эту фейкувую новость. Зарплату перечисляли 9 января, премии 18го. Это какая то индексация скопившихся копеек за прошлый год.
СветБобра    24.01.2019, 20:22
Оценка:  -1
СветБобра
Так вони там с жиру бісятся. Такі гроши ім россія дарує Навіть незнаю, що можна купити за шість рубелів.
Letohradek    24.01.2019, 20:13
Оценка:  -6
Letohradek
Терпилам больше и не надо.
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