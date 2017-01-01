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В Украине начата реализация проекта о гибридной агрессии

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В Украине по заказу МИД начата реализация проекта по гибридной агрессии и территориальных претензиях.
Исследование касается территориальных споров Украины с европейскими соседями, в частности, Польшей
Исследование касается территориальных споров Украины с европейскими соседями, в частности, Польшей

В Украине по заказу МИД приступили к реализации проекта Российская гибридная агрессия (гибресия) как фактор эскалации территориальных претензий к Украине со стороны государств-соседей, целью которого является исследование роли национального фактора как инструмента реализации территориальных претензий со стороны Венгрии, Польши и Румынии. Об этом в четверг, 24 января, сообщает пресс-служба Института внешнеполитических исследований.

В то же время, как утверждают в Институте, ряд политиков и чиновников стран ЕС прибегли к резкой критике указанного исследования, которое касается территориальных споров Украины с европейскими соседями.

"Сотрудники проекта получают угрозы со стороны представителей праворадикальных организаций Польши, таких, как Национальное возрождение Польши. Польское посольство в Украине прислало нам красноречивые сигналы о том, что "путь в Евросоюз для государства, исповедующего нео-бандеровскую идеологию - закрыт"", - говорится в сообщении.

Тем не менее, к проекту выразили желание присоединиться Делегация ЕС в Украине, Институт международных отношений Университета Нижней Силезии (Вроцлав, Польша), Институт демократической политики (Вильнюс, Литва) и Украинский Институт национальной памяти.

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Теги: Украина-Россия, МИД Украины, агрессия, исследования, проект, исследование, гибридная война, агрессия России
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Источник: korrespondent.net

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