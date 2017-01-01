Итоги 24 января: Срок Януковичу и страсти по Венесуэле
Впервые в истории Украины экс-президенту назначили тюремный срок; в Венесуэле обострилась политическая ситуация: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы
Оболонский районный суд Киева огласил приговор бывшему президенту Виктору Януковичу. Он заочно был признан виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне.
Экс-президенту назначили окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы.
В Венесуэле обострилось политическое противостояние
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии посольства и всех консульств страны в США, а также подчеркнул, что не собирается покидать свой пост.
Венесуэльского лидера поддержали в Китае, Мексике, Турции, России, Боливии и на Кубе.
При этом поддержку оппозиционеру Хуану Гуайдо, провозгласившему себя главой государтсва, высказали 14 стран: США, Канада, Грузия, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Германия, а также Евросоюз.
В Украине начали реализацию проекта о гибридной агрессии
В Украине по заказу МИД приступили к реализации проекта Российская гибридная агрессия (гибресия) как фактор эскалации территориальных претензий к Украине со стороны государств-соседей.
По данным Института внешнеполитических исследований, его целью является исследование роли национального фактора как инструмента реализации территориальных претензий со стороны Венгрии, Польши и Румынии.
ЕС сообщил о запуске санкционной процедуры против Венгрии
Еврокомиссия приняла решение активизировать санкционную процедуру в отношении Венгрии, запущенную в июле 2018 года из-за нарушения законодательства ЕС о миграции.
Среди нарушений, которые Будапешт не устранил, − ограничение индивидуальных свобод мигрантов, а также незаконное ограничение права на убежище.
У властей страны есть два месяца на то, чтобы ответить на обеспокоенность Еврокомиссии.
CША расширили санкции против Ирана
Вашингтон расширил санкционный список в отношении Ирана.
В него попали две авиакомпании, связанные с Ираном, а также два проиранских формирования в Сирии.
Еврокомиссия решила подать в суд на Германию и Британию
Еврокомиссия приняла решение подать в Европейский суд юстиции иск о нарушении налоговых правил Евросоюза Германией и Великобританией.
Иск против Лондона касается внесения поправок в постановление по взиманию налога на добавленную стоимость, а Берлин обвиняют в невыполнении некоторых требований по возврату НДС для предприятий в других странах-членах Евросоюза.