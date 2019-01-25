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В Киеве ограничат движение транспорта на Южном мосту

Комментариев: 2
В Киевавтодоре просят с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.
На Южном мосту проведут ремонтные работы
На Южном мосту проведут ремонтные работы
wikipedia.org

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В Киеве на Южном мосту в пятницу 25 января в связи с ремонтными работами частично ограничат движение транспорта.

Об этом накануне сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Киевавтодор.

“С 22.00 25 января 2019 года до 06.00 часов 26 января 2019 года в связи с ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение в направлении просп. Николая Бажана“, - говорится в сообщении.

В Киевавтодоре просят с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

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Напомним, 19 и 20 января в Киеве было ограничено движение по Северному мосту в связи с ремонтом перильного ограждения.

Также сообщалось, что в Киеве капитально отремонтируют мост Метро через Днепр. Работы продлятся 22 месяца.

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Теги: Киев, мост, ремонт, движение, южный мост, Киевавтодор, Ремонт дорог, ограничение движения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Peyot    25.01.2019, 10:01
Оценка:  -1
Peyot
с 96го года езжу по южномо мосту и не помню ни одного дня что бы его не чинили! там ремонт перманентный... он всегда идет... да выложите его брусчаткой что бы навека!!! сколько не чините с таким потомком фур с перегрузам никакой асфальт не выдержит!!!!
atos    25.01.2019, 10:05
Оценка:  0
atos
По какому ты Южному мосту ездишь баран? Катайся мокша по Красной площади, там тебе брущатка будет везде долбоёб))
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