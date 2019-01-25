В Киеве ограничат движение транспорта на Южном мосту

В Киевавтодоре просят с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

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В Киеве на Южном мосту в пятницу 25 января в связи с ремонтными работами частично ограничат движение транспорта.

Об этом накануне сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Киевавтодор.

“С 22.00 25 января 2019 года до 06.00 часов 26 января 2019 года в связи с ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение в направлении просп. Николая Бажана“, - говорится в сообщении.

В Киевавтодоре просят с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

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Напомним, 19 и 20 января в Киеве было ограничено движение по Северному мосту в связи с ремонтом перильного ограждения.

Также сообщалось, что в Киеве капитально отремонтируют мост Метро через Днепр. Работы продлятся 22 месяца.