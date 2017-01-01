Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Житель Белой Церкви торговал оружием

Комментариев: 0
Мужчину задержали во время сбыта автомата Калашникова. У него также обнаружили пистолеты и патроны к ним.
Мужчину задержали во время продажи автомата
Мужчину задержали во время продажи автомата
ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска обнаружили у жителя Белой Церкви в Киевской области оружие и боеприпасы, которыми он торговал.

Об этом в четверг, 24 января, сообщила пресс-служба СБУ.

Читай также: В Киеве СБУ задержала террориста ИГ, который торговал оружием

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Белой Церкви на Киевщине незаконно хранил в своем доме огнестрельное оружие и боеприпасы. Своих клиентов он подыскивал через сеть Интернет, в частности среди жителей Сумской области", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали факт реализации двух пистолетов отечественного и иностранного производств, а также патронов к ним. Правоохранители задержали злоумышленника по месту жительства во время сбыта автомата Калашникова.

В рамках открытого уголовного производства фигуранту дела объявлено о подозрении, решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие, устанавливаются другие лица, причастные к торговле оружием.

 

Как сообщалось 24 сентября, в Краматорске производство боеприпасов маскировали под салон штор.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СБУ, Киевская область, оружие, боеприпасы, Белая Церковь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь