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Безвиз между Украиной и Уругваем начнет работать в феврале

Комментариев: 3
Гражданам Украины будет разрешено находиться без визы на территории Уругвая в течение 90 дней.
Столица Уругвая - Монтевидео
Столица Уругвая - Монтевидео
flickr.com

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Межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований и начало действия безвизового режима между Украиной и Уругваем вступает в силу с 15 февраля 2019 года.

Об этом сообщило посольство Украины в Аргентине, передает УП.

“Важно о безвизе между Украиной и Уругваем! Уже с 15 февраля 2019 граждане обеих стран смогут путешествовать в гости друг к другу без получения въездной визы“, - говорится в сообщении.

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Гражданам Украины будет разрешено находиться без визы на территории Уругвая в течение 90 дней, этот срок может быть продлен еще на один срок в 90 дней.

Срок может быть продлен еще на 90 дней
Срок может быть продлен еще на 90 дней
twitter.com/UKRinARG

Напомним, ранее Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований и пересечении гражданами двух стран границы по ID-картам.

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Теги: безвиз, Уругвай, Украина, безвизовый режим
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Комментариев (3)
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nfhvyt    25.01.2019, 10:28
Оценка:  +1
nfhvyt
А Уругвай об этом знает?
КимЧенПых    25.01.2019, 10:16
Оценка:  -1
КимЧенПых
дааа, безвиз с банановой республикой у которой экономика на дне это конечно перемога в стиле Раски Федераски.
СухарьОК    25.01.2019, 10:05
Оценка:  -1
СухарьОК
А Вы знаете что Чилийки лучше всех делают м"ньет ,можно безвиз сделать и туда.
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