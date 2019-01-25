Безвиз между Украиной и Уругваем начнет работать в феврале

Гражданам Украины будет разрешено находиться без визы на территории Уругвая в течение 90 дней.

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Межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований и начало действия безвизового режима между Украиной и Уругваем вступает в силу с 15 февраля 2019 года.

Об этом сообщило посольство Украины в Аргентине, передает УП.

“Важно о безвизе между Украиной и Уругваем! Уже с 15 февраля 2019 граждане обеих стран смогут путешествовать в гости друг к другу без получения въездной визы“, - говорится в сообщении.

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Гражданам Украины будет разрешено находиться без визы на территории Уругвая в течение 90 дней, этот срок может быть продлен еще на один срок в 90 дней.

Срок может быть продлен еще на 90 дней twitter.com/UKRinARG

Напомним, ранее Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований и пересечении гражданами двух стран границы по ID-картам.