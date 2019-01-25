Во Львове произошел взрыв в подвале многоэтажки

Жители многоэтажки остались без воды и отопления.

Во Львове, в четверг, 24 января, раздался взрыв в подвале девятиэтажного дома во Львове. Пострадал сантехник, его доставили в больницу.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Инцидент произошел около 18:30 в жилом девятиэтажном доме на улице Патона, 27. На место происшествия прибыли взрывотехники, сотрудники полиции, а также спасатели и работники других служб.

Установлено, что пострадал 37-летний сантехник, который проводил в подвальном помещении технические работы. Он доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи, сообщается, что его жизни ничего не угрожает.

В целях безопасности из подъезда, в котором произошел взрыв, эвакуировали жителей всех квартир.

По данным Львовского горсовета, угрозы обвала в пострадавшем доме нет, несущие стены не повреждены. Из-за взрыва произошел прорыв водопровода. Сейчас жители в одном подъезде находятся без воды и без отопления.

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“По поручению председателя ОСМД проводили ремонтные работы по отоплению в подвале дома. Взорвалась емкость с неизвестным веществом, в результате которой возник пожар, повреждены 7 перегородок в подвале. Нанесен ущерб квартире на первом этаже. Завтра в доме будет проведено дополнительное обследование и возобновлена ​​подача отопления и холодной воды“, - сообщила председатель Железнодорожного района Львова Ирина Джурик.

Как сообщалось 12 января, в торговом центре Киева произошел взрыв.