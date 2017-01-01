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Вступил в силу закон о разминировании на Донбассе

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Услуги по разминированию территорий будут заказывать путем публичных закупок .
Разминированием будут заниматься операторы противоминной деятельности
Разминированием будут заниматься операторы противоминной деятельности
flickr.com

В Украине сегодня, 25 января, вступил в силу закон о противоминной деятельности № 2642-VIII.

Об этом говорится на сайте ВР Украины.

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Закон предусматривает создание системы органов, которые будут планировать, координировать, выполнять разминирование, допускать к этому определенные компании, а затем проверять качество работ.

Предполагается создание центра противоминных операций, который кроме прочего будет контролировать качество проведенных работ. Деятельность центра будет обеспечивать секретариат. В составе центра противоминных операций создадут инспекцию по контролю качества. Как именно будут контролировать и кто войдет в состав инспекции, определит нацорган по вопросам противоминной деятельности по предложению центра.

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Разминированием будут заниматься компании - так называемые операторы противоминной деятельности. Государство планирует вести реестр операторов противоминной деятельности. Получив аккредитацию, операторы будут выполнять следующие функции:

  • разминирование (обнаружение, обезвреживание, уничтожение и перевозка взрывоопасных предметов);
  • обучение людей противодействию рискам, связанным со взрывчаткой;
  • пропаганда неприменения взрывоопасных предметов;
  • уничтожение и утилизация мин, не пригодных для дальнейшего использования и хранения;
  • предоставление медицинской помощи пострадавшим, медицинская/профессиональная реабилитация;
  • подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в сфере противоминной деятельности и разминирования.
  • Специалистов по разминированию планируют обязать страховать свою жизнь и здоровье. Предполагается, что минимальная страховая сумма по договору составит 250 минимальных зарплат (по состоянию на нынешний год - это 1 млн 43 тыс 250 грн).

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о противоминной деятельности в Украине.

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Теги: разминирование, Донбасс, закон, Верховная Рада
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