Вступил в силу закон о разминировании на Донбассе

Услуги по разминированию территорий будут заказывать путем публичных закупок .

В Украине сегодня, 25 января, вступил в силу закон о противоминной деятельности № 2642-VIII.

Об этом говорится на сайте ВР Украины.

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Закон предусматривает создание системы органов, которые будут планировать, координировать, выполнять разминирование, допускать к этому определенные компании, а затем проверять качество работ.

Предполагается создание центра противоминных операций, который кроме прочего будет контролировать качество проведенных работ. Деятельность центра будет обеспечивать секретариат. В составе центра противоминных операций создадут инспекцию по контролю качества. Как именно будут контролировать и кто войдет в состав инспекции, определит нацорган по вопросам противоминной деятельности по предложению центра.

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Разминированием будут заниматься компании - так называемые операторы противоминной деятельности. Государство планирует вести реестр операторов противоминной деятельности. Получив аккредитацию, операторы будут выполнять следующие функции:

разминирование (обнаружение, обезвреживание, уничтожение и перевозка взрывоопасных предметов);

обучение людей противодействию рискам, связанным со взрывчаткой;

пропаганда неприменения взрывоопасных предметов;

уничтожение и утилизация мин, не пригодных для дальнейшего использования и хранения;

предоставление медицинской помощи пострадавшим, медицинская/профессиональная реабилитация;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в сфере противоминной деятельности и разминирования.

Специалистов по разминированию планируют обязать страховать свою жизнь и здоровье. Предполагается, что минимальная страховая сумма по договору составит 250 минимальных зарплат (по состоянию на нынешний год - это 1 млн 43 тыс 250 грн).

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о противоминной деятельности в Украине.