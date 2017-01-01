Вступил в силу закон о разминировании на Донбассе
В Украине сегодня, 25 января, вступил в силу закон о противоминной деятельности № 2642-VIII.
Об этом говорится на сайте ВР Украины.
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Закон предусматривает создание системы органов, которые будут планировать, координировать, выполнять разминирование, допускать к этому определенные компании, а затем проверять качество работ.
Предполагается создание центра противоминных операций, который кроме прочего будет контролировать качество проведенных работ. Деятельность центра будет обеспечивать секретариат. В составе центра противоминных операций создадут инспекцию по контролю качества. Как именно будут контролировать и кто войдет в состав инспекции, определит нацорган по вопросам противоминной деятельности по предложению центра.
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Разминированием будут заниматься компании - так называемые операторы противоминной деятельности. Государство планирует вести реестр операторов противоминной деятельности. Получив аккредитацию, операторы будут выполнять следующие функции:
- разминирование (обнаружение, обезвреживание, уничтожение и перевозка взрывоопасных предметов);
- обучение людей противодействию рискам, связанным со взрывчаткой;
- пропаганда неприменения взрывоопасных предметов;
- уничтожение и утилизация мин, не пригодных для дальнейшего использования и хранения;
- предоставление медицинской помощи пострадавшим, медицинская/профессиональная реабилитация;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в сфере противоминной деятельности и разминирования.
- Специалистов по разминированию планируют обязать страховать свою жизнь и здоровье. Предполагается, что минимальная страховая сумма по договору составит 250 минимальных зарплат (по состоянию на нынешний год - это 1 млн 43 тыс 250 грн).
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о противоминной деятельности в Украине.