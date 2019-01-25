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Бойцы ВСУ захватили у боевиков российский БПЛА

Комментариев: 4
Российский военный трофей, добытый у боевиков, показали на видео.
Беспилотник Гранат-2 производится предприятиями ВПК РФ
Беспилотник Гранат-2 производится предприятиями ВПК РФ
Скриншот из видео

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины на Донбассе 23 января захватили у боевиков российский беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Как отмечается, используя средства радиотехнической борьбы, военные перехватили беспилотник, приземлили его и захватили.

После обследования военными инженерами аппарат был передан специалистам для идентификации и дальнейшего изучения. Установлено, что беспилотный летательный аппарат - Гранат-2 производится предприятиями военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Данный тип аппаратов активно поставляется боевикам так называемых “ЛНР“ и “ДНР“. Используется для проведения разведки и корректировки огня артиллерии.

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“Именно этот БПЛА уже не будет работать в интересах агрессора. Вся информация с цифровых носителей будет тщательно изучена и проанализирована. Изъятый беспилотный летательный аппарат является очередным доказательством поддержки Российской Федерацией деятельности незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО, которые терроризируют обстрелами мирных жителей населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии разграничения“, – говорится в сообщении.

Как сообщалось в январе, предприятия госконцерна Укроборонпром в 2018 году разработали и направили на испытания несколько десятков новых и модернизированных образцов вооружения, военной техники и их основных составных частей.

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Теги: бспилотник, Донбасс, ООС
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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    25.01.2019, 11:51
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Ну надо же какую технику можно теперь в шахтах Донбасса нарыть!
WTF2wtf    25.01.2019, 11:27
Оценка:  +5
WTF2wtf
А какая техника и вооружения у российских оккупантов?
Само собой все из россии везут ...
WTF2wtf    25.01.2019, 11:28
Оценка:  +5
WTF2wtf
А презик оккупантов для каких-то дебилов выдает высеры типа "танки из шахт" ...
    25.01.2019, 11:01
Оценка:  -4
АРМИЯ ЛДНР ЗАХВАТИЛА У ВСУ РОССИЙСИЕ БМП , БТР И ДЕСЯТОК АК - 74 ....
В ЧЁМ НОВОСТЬ ?
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