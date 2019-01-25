Бойцы ВСУ захватили у боевиков российский БПЛА

Российский военный трофей, добытый у боевиков, показали на видео.

Читай также: ОБСЕ угрожают сбивать все их беспилотники над Донбассом - ООС

Военнослужащие Вооруженных сил Украины на Донбассе 23 января захватили у боевиков российский беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Как отмечается, используя средства радиотехнической борьбы, военные перехватили беспилотник, приземлили его и захватили.

После обследования военными инженерами аппарат был передан специалистам для идентификации и дальнейшего изучения. Установлено, что беспилотный летательный аппарат - Гранат-2 производится предприятиями военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Данный тип аппаратов активно поставляется боевикам так называемых “ЛНР“ и “ДНР“. Используется для проведения разведки и корректировки огня артиллерии.

Читай также: Появилось фото 20-тонного российского беспилотника Охотник

“Именно этот БПЛА уже не будет работать в интересах агрессора. Вся информация с цифровых носителей будет тщательно изучена и проанализирована. Изъятый беспилотный летательный аппарат является очередным доказательством поддержки Российской Федерацией деятельности незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО, которые терроризируют обстрелами мирных жителей населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии разграничения“, – говорится в сообщении.

Как сообщалось в январе, предприятия госконцерна Укроборонпром в 2018 году разработали и направили на испытания несколько десятков новых и модернизированных образцов вооружения, военной техники и их основных составных частей.