Самолет-разведчик ВВС США вернулся в Черное море

Судя по всему, Boeing RC-135V совершает разведывательные полеты раз в двое суток.

Самолет-разведчик раз в двое суток патрулирует Черное море EPA/UPG

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Разведывательный самолет Boeing RC-135V ВВС США начал новый полет в акватории Черного моря. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Около 8:30 самолет вышел на маршрут вдоль побережья оккупированного Крымского полуострова и черноморского побережья России - вблизи города Новороссийск, где расположена база ЧФ ВМФ РФ.

Маршрут разведки остается прежним - побережье Крыма и РФ mil.in.ua

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Полеты Boeing RC-135V происходят регулярно, последний проходил 23 января, перед этим - 21 января. Базируется самолет-разведчик на авиабазе Суда Бэй на острове Крит в Греции.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет-разведчик ВВС США обследует побережье оккупированного Крыма и РФ.