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Самолет-разведчик ВВС США вернулся в Черное море

Комментариев: 7
Судя по всему, Boeing RC-135V совершает разведывательные полеты раз в двое суток.
Самолет-разведчик раз в двое суток патрулирует Черное море
Самолет-разведчик раз в двое суток патрулирует Черное море
EPA/UPG

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Разведывательный самолет Boeing RC-135V ВВС США начал новый полет в акватории Черного моря. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Около 8:30 самолет вышел на маршрут вдоль побережья оккупированного Крымского полуострова и черноморского побережья России - вблизи города Новороссийск, где расположена база ЧФ ВМФ РФ.

Маршрут разведки остается прежним - побережье Крыма и РФ
Маршрут разведки остается прежним - побережье Крыма и РФ
mil.in.ua

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Полеты Boeing RC-135V происходят регулярно, последний проходил 23 января, перед этим - 21 января. Базируется самолет-разведчик на авиабазе Суда Бэй на острове Крит в Греции.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет-разведчик ВВС США обследует побережье оккупированного Крыма и РФ.

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Теги: боинг, США, разведка, Черное море, маршрут, Крым, РФ
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Комментариев (7)
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    25.01.2019, 10:56
Оценка:  -2
ОККУПИРОВАННОГО КРЫМА ?!
КТО , КОГДА ?!
WTF2wtf    25.01.2019, 11:26
Оценка:  +5
WTF2wtf
Китай наверное?
Россия же Донбасс с Крымом не оккупировала, если всерьез воспринимать тупые высеры президента россии ...
    25.01.2019, 11:31
Оценка:  -5
КРЫМ ВЕРНУЛСЯ В СОСТАВ РОССИИ НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ , ПОДОБНЫХ ПРЕЦИНДЕНТОВ В МИРЕ ДОСТАТОЧНО И ДАЖЕ С ХУДШЕЙ СОСТОВЛЯЮЩЕЙ , ОДНАКО ТАМ ВСЁ ХОРОШО .
ЗДЕСЬ ЖЕ СТОЛКНУЛИСЬ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И США , ПОЭТОМУ ПРИЗНАТЬ КРЫМ РОССИЙСКИМ РИСКНУЛИ НЕ МНОГИЕ , ХОЛОПЫ ПРОТИВ ХОЗЯЕВ ИДТИ НЕ ХОТЯТ ...)))
    25.01.2019, 11:34
Оценка:  -5
В ДОНБАССЕ ВС РОССИИ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ТАК НИКТО И НЕ ВИДЕЛ , ОБ ЭТОМ ЕСТЬ НЕМАЛО ДОКЛАДОВ ОТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ .
ТАК ЧТО НЕ НАДО ЛОХМАТИТЬ БАБУШКУ ....)))
WTF2wtf    25.01.2019, 11:48
Оценка:  +2
WTF2wtf
Крым "вернулся" по закону российского спецназа, захватывавшего ночью ВС АР Крым и пытавшегося собрать там местных депутатов? А по "закону Норд-Оста" можно было объявить Москву независимой исламской республикой???
В россии таких даунов власти специально культивируют?
WTF2wtf    25.01.2019, 11:50
Оценка:  +2
WTF2wtf
Или прецедент по аннексии Австрии немцами вспомнили, больные???
А Донбасс для ботоксного говна рылом не вышел, что он его задешево имеет пцтый год как дешевых рабов на оккупированной россией территории???
    25.01.2019, 11:56
Оценка:  -1
ТЫ ЧТО ТАК ВОЗБУДИЛАСЬ ДЕВОЧКА ?
ИЛИ ТЫ ВОЗОМНИЛА , ЧТО ОТ ТОГО , ЧТО ВАШИ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА НЕ ПРИЗНАЮТ КРЫМ РОССИЙСКИМ ЧТО ТО ИЗМЕНИТСЯ ?!
ИЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ РАССКАЗАТЬ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА КТО ИХ УБИВАЕТ ?! ))))/
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