Самолет-разведчик ВВС США вернулся в Черное море
Читай также: Скопления кораблей НАТО в Черном море стоило ожидать после Азова - военный США
Разведывательный самолет Boeing RC-135V ВВС США начал новый полет в акватории Черного моря. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.
Около 8:30 самолет вышел на маршрут вдоль побережья оккупированного Крымского полуострова и черноморского побережья России - вблизи города Новороссийск, где расположена база ЧФ ВМФ РФ.
Читай также: Самолет-разведчик ВВС США изучил Керченский пролив и берег Крыма
Полеты Boeing RC-135V происходят регулярно, последний проходил 23 января, перед этим - 21 января. Базируется самолет-разведчик на авиабазе Суда Бэй на острове Крит в Греции.
Напомним, ранее сообщалось, что самолет-разведчик ВВС США обследует побережье оккупированного Крыма и РФ.
КТО , КОГДА ?!
Россия же Донбасс с Крымом не оккупировала, если всерьез воспринимать тупые высеры президента россии ...
ЗДЕСЬ ЖЕ СТОЛКНУЛИСЬ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И США , ПОЭТОМУ ПРИЗНАТЬ КРЫМ РОССИЙСКИМ РИСКНУЛИ НЕ МНОГИЕ , ХОЛОПЫ ПРОТИВ ХОЗЯЕВ ИДТИ НЕ ХОТЯТ ...)))
ТАК ЧТО НЕ НАДО ЛОХМАТИТЬ БАБУШКУ ....)))
В россии таких даунов власти специально культивируют?
А Донбасс для ботоксного говна рылом не вышел, что он его задешево имеет пцтый год как дешевых рабов на оккупированной россией территории???
ИЛИ ТЫ ВОЗОМНИЛА , ЧТО ОТ ТОГО , ЧТО ВАШИ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА НЕ ПРИЗНАЮТ КРЫМ РОССИЙСКИМ ЧТО ТО ИЗМЕНИТСЯ ?!
ИЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ РАССКАЗАТЬ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА КТО ИХ УБИВАЕТ ?! ))))/