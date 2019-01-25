Гриценко сказал неправду о том, что уголовное дело в ГБР его не касается - СМИ

22 января ряд СМИ сообщили, что в ГБР открыли уголовное производство в отношении действий Гриценко на посту министра обороны, связанное со скандальной землей в Конча-Заспе, в отчуждении которой за бесценок журналисты ранее обвиняли экс-министра обороны. Однако уже 23 января пресс-служба Гриценко обнародовала опровержение этой новости, заявив, что это – фейк, и производство не имеет никакого отношения к Гриценко. Но наша проверка показала, что пресс-служба Гриценко обнародовала неправдивую информацию – дело, о котором стало известно в СМИ, касается именно Гриценко и его действий на посту Министра Обороны, пишет Первый Деловой Канал.

СМИ, опубликовавшие новости о деле в отношении действий Гриценко, ссылались на выписку из ЕРДР по делу № 6201800000000020, открытому по ст. 364 ч.1. "Злоупотребление властью или служебным положением". В кратком изложении обстоятельств по этой дела в ЕРДР, отмечалось о том, что:

"Должностные лица Министерства обороны Украины в течение 2005 года выдали приказы о передаче военного имущества (целостных имущественных комплексов, военных городков на территории городов Киева и Одессы) государственному предприятию МОУ "Инвестжитло", чем изменили статус военного имущества на государственное, и в дальнейшем выдали разрешение на его реализацию, что привело к отчуждению указанного имущества в нарушении ст. 6 Закона Украины "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины" без разрешения Кабинета министров Украины"

В выписке заявителем по этому делу была указана ОО "Центр расследование коррупционных схем".

Чтобы проверить, действительно ли это дело касается Гриценко, наша редакция отправила соответствующие запросы в ГБР и Заявителю по этому делу с просьбой прояснить ситуацию с противоречивыми сообщениями в СМИ и опровергнуть или подтвердить информацию о том, что в материалах уголовного производства речь идет именно о действиях Анатолия Гриценко.

Быстрый ответ от ГБР нам получить не удалось, но мы получили ответ от заявителя, который четко подтвердил, что по возбужденному уголовному делу по № 6201800000000020 речь идет именно о незаконных действиях Анатолия Гриценко.

Так, в ответе от "Центра расследования коррупционных схем" нам подтвердили, что выписка из ЕРДР не фейк, и что производство было возбуждено на основе проведенного ими расследования относительно незаконных действий Анатолия Гриценко.

В результате расследования в центре пришли к выводу, что действия Анатолия Гриценко имеют признаки преступления, поэтому и обратились с собранными материалами в ГБР.

Предоставленные в ГБР материалы расследования и доказательства содержали 77 листов и указывали на то, что в действиях Анатолия Гриценко были все признаки уголовного преступления.

Именно по этим материалам и было начато уголовное производство, о котором Анатолий Гриценко заявил, что не имеет к нему никакого отношения. Об этом центр получил официальный ответ от ГБР.

Таким образом, нам удалось подтвердить информацию о том, что в ГБР расследуются обстоятельства, по материалам которых обвиняется именно Анатолий Гриценко, и то, что пресс-служба самого "честного" кандидата в Президенты обнародовала ложную информацию, пытаясь манипулировать обстоятельствами дела и отбелить своего шефа.