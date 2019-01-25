Юрий Бойко: Бездумное выполнение требований МВФ ведет к долгам государства

Кредитная наркомания, поразившая нынешнюю власть, будет пресечена, а после выборов – будет пересмотрена программа сотрудничества с МВФ, с учетом реальных интересов Украины и её граждан. Об этом заявил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко в пятницу, 25 января, пишет пресс-служба.

"Международный валютный фонд в первую очередь интересует кредитоспособность государства и то, каким образом оно будет отдавать кредит. Если у руководства страны нет никакого видения перспективы развития страны, то начинают выдвигаться условия по повышению тарифов, сокращению субсидий и социальных программ. Бездумное выполнение этих требований ведет только к ухудшению жизни людей и показывает весь непрофессионализм нынешней власти", — отметил оппозиционер.

Юрий Бойко считает, что подобная недальновидная политика способствует только углублению кризиса и толкает страну к дефолту.

"Под занавес своего правления режим оставляет страну с рекордными долгами в 2 триллиона гривен. Уже в текущем году почти треть бюджета Украина вынуждена будет отдать на обслуживание внешнего долга. Но хуже всего, что у нынешнего режима нет никаких рецептов как вывести страну из кризиса. Вместо этого – очередные поиски новых кредитов, загоняющих страну в кредитное рабство", — подчеркнул Юрий Бойко.

Оппозиционный политик отметил, что после победы на выборах программа сотрудничества с МВФ будет пересмотрена в интересах Украины и её граждан.

"Украина должна стать самостоятельным игроком на международной арене, а не быть марионеткой в руках международных кредиторов. Программа сотрудничества с Международным валютным фондом будет пересмотрена таким образом, чтобы учитывались интересы страны и украинских граждан. Мы не допустим, чтобы люди страдали от тарифного геноцида ради очередного транша. После пересмотра условий, следующими задачами будет снижение цены на газ и введение моратория на повышение тарифов. Мы освободим страну от античеловеческих обязательств режима. Для этого у нас есть все возможности и политическая воля. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован и цены на газ будут снижены", — заявил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

Напомним, что Юрий Бойко вместе с коллегами из ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ зарегистрировал законопроект №9403, который предусматривает снижение стоимости газа до 4 820 грн. за тысячу кубометров.