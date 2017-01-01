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В Варшаве в автоматы по продаже билетов загрузят украинский язык

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Украиноязычное обслуживание появится наряду с польским, немецким, английским и русским.
Варшава добавит в автоматы по продаже билетов украинский язык
Варшава добавит в автоматы по продаже билетов украинский язык
wyborcza.pl

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В автоматах по продаже билетов на общественный транспорт по инициативе мэра Варшары Кшиштофа Стшалковского появится обслуживание на украинском языке. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

В транспортном управлении города положительно отреагировали на обращение мэра перед Рождеством и вскоре обещают реализовать инициативу. Как пояснил Стшалковский, в Варшаве проживают десятки тысяч граждан Украины, которые учатся, работают и платят налоги.

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“Такое решение облегчит жизнь гражданам Украины и покажет, что Варшава - открытый город, который заботится о комфорте всех своих жителей“, - подчеркнул он. Подобная практика уже есть в городах Лодзь и Познань, говорит Стшалковский.

“Мы уже готовим интерфейс, все новые команды на украинском языке в программном обеспечении, которые мы передадим операторам билетных автоматов с просьбой загрузить их“, - заверил представитель Управления общественного транспорта Томаш Кунерт.

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Вероятно, украинский язык появится в автоматах наряду с польским, английским, немецким и русским уже в конце февраля или начале марта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше опасаются оттока украинских заробитчан в Германию.

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Теги: Варшава, билеты, украинский язык, автобусы, транспорт, Польша, украинцы
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