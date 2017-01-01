В Киеве мужчина устроил расправу над семьей

Мужчина начал душить свою дочь, после чего она выбежала на улицу и начала просить о помощи.

Холодильник на кухне весь в крови Киев Оперативный / Facebook

В Киеве нетрезвый мужчина устроил расправу над женой и 9-летней дочерью.

Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook в пятницу, 25 января.

Читай также: В Киеве пациента больницы убили костылем

Отмечается, что мужчина избил жену так, что сломал себе палец и получил открытый перелом. Он бегал за ней по дому с ножом в руке. Затем мужчина "переключился" на дочь и начал ее душить. Девочка выбежала на улицу и стала звать на помощь, ее крики услышали правоохранители.

"Неадеквата задержали, оказали первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу... Он немного протрезвел и начал просить прощения у женщины. А она взяла и простила и отказалась от заявления", - говорится в сообщении.

Ранее в городе Беляевка в Одесской области мужчина задушил жену и дочь, после чего покончил с собой.

Читай также: Под Киевом неизвестные зарезали мужчину

А в Сумской области пьяный уголовник зарубил трех человек топором, после чего уснул рядом с телами жертв.