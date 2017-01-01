В Киеве мужчина устроил расправу над семьей
В Киеве нетрезвый мужчина устроил расправу над женой и 9-летней дочерью.
Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook в пятницу, 25 января.
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Отмечается, что мужчина избил жену так, что сломал себе палец и получил открытый перелом. Он бегал за ней по дому с ножом в руке. Затем мужчина "переключился" на дочь и начал ее душить. Девочка выбежала на улицу и стала звать на помощь, ее крики услышали правоохранители.
"Неадеквата задержали, оказали первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу... Он немного протрезвел и начал просить прощения у женщины. А она взяла и простила и отказалась от заявления", - говорится в сообщении.
Ранее в городе Беляевка в Одесской области мужчина задушил жену и дочь, после чего покончил с собой.
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А в Сумской области пьяный уголовник зарубил трех человек топором, после чего уснул рядом с телами жертв.