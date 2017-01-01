Спецоперация на Закарпатье: Нашли деньги, оружие и сигареты

Обыски провели по 13 адресам в пяти населенных пунктах области.

По итогам спецоперации на Закарпатье пограничники обнаружили оружие, почти 47 тысяч евро, более 7 тысяч долларов и 11 ящиков сигарет.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Читай также: В Ужгороде обыскивали дом депутата

Пограничник отметил, что в четверг оперативники ГПСУ и спецподразделение Дозор провели обыски по 13 адресам в населенных пунктах Рахов, Деловое, Костылевка, Солотвино и Нижняя Апша Закарпатской области.

"По результатам проведенных обысков обнаружено 46600 евро, 7380 долларов, пистолет "ТТ" и 7 патронов к нему, два травматических пистолета и 86 патронов к ним, сигареты (11 ящиков) и 2 радиостанции", - написал Слободян.

Сейчас на Закарпатье продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщалось 7 декабря, на Закарпатье "поймали" квадрокоптер контрабандистов.