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Зеленский в свой день рожденья подал документы в ЦИК

Комментариев: 6
ЦИК уже зарегистрировал 13 кандидатов, а шестерым - отказал.
Зеленский - один из лидеров соцопросов
Зеленский - один из лидеров соцопросов
politeka.net

Руководитель студии Квартал 95 Владимир Зеленский в пятницу, 25 января, в 11:00 подал необходимые документы в Центральную избирательную комиссию для зарегистрации его кандидатом в президенты на выборы 31 марта.

Зеленский был выдвинут партией Слуга народа. ЦИК должен зарегистрировать его или отказать в регистрации в течение 5 дней.

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Стоит отметить, что Зеленский - 35-й подавший документы на регистрацию. ЦИК уже зарегистрировал 13 кандидатов, а шестерым - отказал. Прием документов на регистрацию завершится 3 февраля.

Напомним, на съезде 21 января партия Слуга народа выдвинула Зеленского кандидатом в президенты. Зеленский - один из лидеров соцопросов, его рейтинг по состоянию на начало декабря находится в районе 9-10%. О своем выдвижении Зеленский заявил в своем видеообращении, опубликованном в последние минуты 2018 года.

Как сообщалось 19 января, Зеленский прокомментировал журналистское расследование о его бизнесе в РФ.

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Теги: ЦИК, Зеленский, выборы 2019
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Комментариев (6)
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КульныйПэрэць    25.01.2019, 13:31
Оценка:  0
КульныйПэрэць
Сегодня бы исполнился 81 год Владимиру Семёновичу Высоцкому.А Зеленский...Да он просто кусок гoвна!
fimatut    25.01.2019, 13:03
Оценка:  0
fimatut
Ну наберет он 1% и что дальше...............
Dikiicom    25.01.2019, 13:32
Оценка:  0
Dikiicom
К сожалению он наберет больше. Под его "слугой народа" опять во власть идет и российский бизнес и офшорные зоны и полное непонимание украинской действительности! А это господа пять лет жизни, вашей жизни! Это опять пять лет эксперимента на выживание без права прекратить его!
barakuda*777    25.01.2019, 12:58
Оценка:  +1
barakuda*777
Только ПЁТР освободит нас от хорошей жизни .
Goga19041984    25.01.2019, 12:51
Оценка:  +3
Goga19041984
если выбирать между Педрученко. Тимошенко и Зеленским, то выбор Зеленский.
Коляка    25.01.2019, 13:30
Оценка:  +1
Коляка
Наименьшее из зол))
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