Зеленский в свой день рожденья подал документы в ЦИК

ЦИК уже зарегистрировал 13 кандидатов, а шестерым - отказал.

Зеленский - один из лидеров соцопросов politeka.net

Руководитель студии Квартал 95 Владимир Зеленский в пятницу, 25 января, в 11:00 подал необходимые документы в Центральную избирательную комиссию для зарегистрации его кандидатом в президенты на выборы 31 марта.

Зеленский был выдвинут партией Слуга народа. ЦИК должен зарегистрировать его или отказать в регистрации в течение 5 дней.

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Стоит отметить, что Зеленский - 35-й подавший документы на регистрацию. ЦИК уже зарегистрировал 13 кандидатов, а шестерым - отказал. Прием документов на регистрацию завершится 3 февраля.

Напомним, на съезде 21 января партия Слуга народа выдвинула Зеленского кандидатом в президенты. Зеленский - один из лидеров соцопросов, его рейтинг по состоянию на начало декабря находится в районе 9-10%. О своем выдвижении Зеленский заявил в своем видеообращении, опубликованном в последние минуты 2018 года.

Как сообщалось 19 января, Зеленский прокомментировал журналистское расследование о его бизнесе в РФ.