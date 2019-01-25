ГПУ составила подозрение Жириновскому и грозит ему 7-12 годами тюрьмы

Политик не только призывал и голосовал за присоединение Крыма к РФ, но и предлагал Польше забрать часть западных областей Украины.

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ГПУ составила сообщение о подозрении российскому политику Владимиру Жириновскому в совершении уголовного преступления по части 3 статьи 110 УК Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Статья о посягательстве на территориальную целостность предусматривает возможность его заочного осуждения в Украине на срок от 7 до 12 лет лишения свободы, говорится в сообщении ГПУ (в УК часть 3 статьи 110 предусматривает даже 10-15 лет за решеткой).

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“Досудебным расследованием установлено, что Жириновский, находясь на территории РФ 20 февраля 2014 года в прямом эфире одного из телеканалов и 23 февраля 2014 года во время митинга совершил публичные призывы к присоединению территории АР Крым и юго-восточных областей Украины к РФ“, - отмечают в ГПУ.

В дальнейшем уже 28 февраля 2014 года в Симферополе и Севастополе политик путем провозглашения публичных призывов к жителям полуострова и его высокопоставленным лицам подстрекал их к совершению активных умышленных действий с целью незаконного изменения границ территории Украины.

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“Кроме того, Жириновский подписал и обеспечил представление 17 марта 2014 года в канцелярию посольства Польши в Москве письмо-обращение с призывами к руководству Польши в организации и проведении в западных областях Украины референдумов по примеру незаконного референдума в Крыму и Севастополе о передаче отдельных областей Украины в состав соседних государств, в том числе Польши“, - отмечает ведомство.

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Кроме того, 20 марта 2014 года Жириновский проголосовал как депутат Госдумы за принятие федеральных законов о включении в состав РФ Крыма и Севастополя. В ГПУ напомнили, что в отношении Жириновского действуют санкции ЕС и санкции Украины, в том числе, ему запрещен въезд в нашу страну.

Напомним, в конце сентября Служба безопасности вызывала Владимира Жириновского на допрос.