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В Полтаве в жилом доме обрушилась крыша из-за снега

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Еще летом коммунальщики зафиксировали аварийное состояние крыши.
В городе продолжаются снегопады
В городе продолжаются снегопады
Depo.Полтава (иллюстративное фото)

В Полтаве на ул. Гончарова, 2а в двухэтажном жилом доме из-за большой массы снега частично обрушилось шиферное покрытие крыши.

Об этом передает Topnews.

Пострадал двухэтажный кирпичный дом на 16 квартир, в котором прописан 41 житель. В КП ЖЕО № 2 рассказали о подробностях происшествия.

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“Не выдержали перекрытия, которые удерживали шиферную крышу. Покрытие обрушилось на площади 70 кв.м. ЖЭК не в силах помочь, мы можем только обратиться за помощью к депутатам и управлению ЖКХ. Потому что там приватизированные квартиры. Летом мы зафиксировали аварийное состояние крыши, сделали дефектный акт и передали его в управление. На 2019 год объект внесли на капремонт“, - отметили в ведомстве.

Как сообщалось 24 января, в Днепре из-за снега обрушился торговый павильон.

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Теги: Полтава, крыша, снег, обрушение
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