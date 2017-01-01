В грузовик бойцов ВСУ попала противотанковая ракета: есть жертвы

Один военный погиб и еще четверо были ранены из-за попадание в грузовик бойцов ООС противотанковой управляемой ракеты.

На Донбассе были ранены четверо бойцов ВСУ и один погиб facebook.com/pressjfo.news

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На Донбассе в машину наших бойцов попала противотанковая управляемая ракета, передает ТСН.

Выстрел раздался со стороны оккупированной территории сегодня утром. Грузовик с военными в это время проезжал поселок Екатериновка, которое в прошлом году украинская армия взяла под свой контроль.

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Один боец погиб и еще четверо были ранены. Раненых доставили в госпиталь, их состояние врачи оценивают как стабильное.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы ООС захватили у боевиков российский беспилотник.