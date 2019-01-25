Яхта и 3 млн грн наличными: СМИ показали доходы Куприя

Кандидат в президенты заработал 3 млн грн на продаже имущества.

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Кандидат в президенты Виталий Куприй, согласно декларации за 2017 год, продал имущества на 3 млн грн. Это этом сообщает “Слово и дело“.

По данным электронной декларации, в 2017 году Куприй заработал 249 тысяч грн зарплаты депутата, получил 252,8 тысяч грн на выполнение депутатских полномочий и 3 млн грн от отчуждения имущества. Наличными депутат хранит 3 млн грн.

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Супруга депутата Ирина Куприй получила 997,6 тысяч грн дохода от предпринимательской деятельности, а пасынок Максим Соломка – 44,5 тысяч грн стипендии. Ирина Куприй хранит $15 тысяч наличными.

Депутат продал имущества на 3 млн грн и хранит столько же наличкой ru.slovoidilo.ua

Депутат владеет двумя квартирами - в Украине и Грузии, еще одну арендует. Также в графе “другое право собственности“ у Куприя указан дачный дом и магазин непродовольственных товаров с офисным помещением. У жены депутата также есть квартира.

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Куприй владеет тремя автомобилями - Chrysler Town Country и Chrysler 300C 2005 года выпуска, а также Renault Logan 2012 года выпуска, мотоциклом Kawasaki ZX600E 2000 года выпуска и яхтой Bavaria 44 2001 года выпуска (ориентировочная стоимость такой парусной яхты б/у - 60-80 тысяч евро).

Напомним, ранее сообщалось, что кандидат в президенты Геннадий Балашов задекларировал в 2017 году два дома, 10 гаражей и 12 квартир в собственности семьи.