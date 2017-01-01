Измаильский аэропорт после 10-летнего перерыва возобновит работу

Аэропорту передадут 133 гектара земли.

В Одесской области 133,7 га на территории Бросковского сельского совета Измаильского района отведут коммунальному предприятию Аэропорт Измаил. Соответствующее распоряжение подписала заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Светлана Шаталова.

Об этом сообщает Думская.

КП получит землю в постоянное пользование.

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Отметим, что измаильский аэропорт, единственный в Украине, расположенный в городе с населением меньше 100 тысяч человек, не работает больше 10 лет. Между тем его планируют расконсервировать и использовать для нужд малой и санитарной авиации.

В настоящее время областной совет, которому принадлежит КП, ведет переговоры о возобновлении эксплуатации аэропорта с Министерством инфраструктуры и рядом авиакомпаний.

Бетонная взлетно-посадочная полоса в Измаиле находится в удовлетворительном состоянии. Ее длина — 1800 метров.

Аэропорт Измаил существует с 1944 года. Изначально он использовался пограничниками, а потом и военными моряками. Как гражданский аэропорт Измаил был введен в эксплуатацию в период 1964-1989 годов. В 1970-80-х годах предприятие отправляло рейсы на Киев (Як-40), Симферополь (Як-40), Одессу (Як-30, Ан-2), Каменец-Подольский (Ан-2), Черновцы (Ан-2), Львов (Як-40) и на Кишинев (Ан-2). В 1988 году была сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 1800 м., позволившая принимать самолеты класса Як-42 и Ан-12.

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После развала Союза, в 1993-1997 годах, аэропорт не работал. Но в 1997-м он получил статус международного, что дало ему вторую жизнь. В 2001-м предприятие было передано в коммунальную собственность Измаила. Городские власти основательно потратились на ремонт помещений и погашение задолженности по заработной плате. В этот период аэропорт принимал рейсы из Киева, Стамбула и Варны.

В 2006-м его вернули в собственность территориальных громад региона. Однако у области денег на содержание аэропорта не было, и спустя три года предприятие остановилось. В 2010-м Одесский облсовет принял решение о консервации основных фондов аэропорта.

Как сообщалось в октябре 2018, Черкасский аэропорт срежет и продаст асфальт для погашения долгов по зарплате.