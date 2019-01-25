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Новинский: У Украины появится шанс после смены власти на президентских выборах"

Комментариев: 12
Новинский: У Украины появится шанс после смены власти на президентских выборах"

Глава фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА в Верховной Раде, народный депутат Вадим Новинский, принимая участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), заявил, что залогом окончания экономического кризиса в Украине и поворотной точкой в развитии станет установление мира на Востоке страны, возможное только после смены власти на президентских выборах.

По сообщению на официальной странице фракции в Фейсбук,  Вадим Новинский отметил, что  главная тема обсуждения на полях Всемирного экономического форума – глобализация в эпоху четвертой промышленной революции, идею которой описал основатель Всемирного экономического форума, немецкий экономист Клаус Шваб. "К сожалению, Украина остановилась еще на стадии третьей промышленной революции, что примерно соответствует 70-м годам прошлого века. Мы никуда не двигаемся и не развиваемся, наша экономика стагнирует, а отчеты правительства о ее якобы росте – к сожалению, не более, чем манипуляция со статистикой. Но нас никто в мире не будет ждать. Инвестиции в Украину придут только после того, как мы закончим войну и начнем строить правовое государство". Об этом он сказал во время "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука в рамках Всемирного Экономического форума. Темой дискуссии об Украине была "Вызовы и выборы, стоящие перед Украиной в 2019 году накануне президентской избирательной кампании".

Комментируя шансы на попадание во второй тур президентских выборов присутствовавших на Украинском завтраке украинских политиков, Вадим Новинский напомнил слова из выступления в Давосе канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что компромисс – это плод ответственных решений ответственных политиков. "У наших политиков должна быть ответственность перед своей страной. Я бы рекомендовал Петру Порошенко вообще не выдвигать свою кандидатуру на пост президента, потому что он не выполнил ни одно из своих предвыборных обещаний: война на Донбассе не закончена, а украинцы если и живут по-новому, то значительно хуже, чем до его избрания президентом. Он извинился, что не смог реализовать обещанное, но европейская практика предполагает, что после извинений он должен был уйти в отставку. А президент этого так и не сделал", - подчеркнул Вадим Новинский.

 

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Комментариев (13)
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Bиoлeттa_    25.01.2019, 14:46
Оценка:  -1
Bиoлeттa_
а цей російський єврей має рацію.
ВосставшийИзБана    25.01.2019, 14:57
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Как бизнеспартнер Ахметова он много чего имеет.
tvinV8    25.01.2019, 14:38
Оценка:  +1
tvinV8
Поддерживаю вышеуказанные слова Новинского!!!
Woodbrother    25.01.2019, 14:58
Оценка:  0
Woodbrother
Плевал он на вашу поддержку. Он вообще не догадыввается, что есть такой вы и ваше московское Бирюлево.
ВосставшийИзБана    25.01.2019, 14:33
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Пользуясь случаем, хочу напомнить, что во времена Януковича конституционный суд вынес решение, что предвыборные обещания не обязательны для выполнения. Нужно чтобы эта фраза высвечивалась в каждой подобной новости, как предупреждение на пачке сигарет.
Peyot    25.01.2019, 14:22
Оценка:  -3
Peyot
кто вообще віпутсил єтих агентов кремля в люди? за поребрик депортировать и досвидос... почему они от имени страні которую помогают окупировать что то говорят?
ВосставшийИзБана    25.01.2019, 14:15
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
ПР у власти с 2006 года. С тех пор она никуда не девалась. Почему же вы эти 12 лет ничего не делали?
Shurat77    25.01.2019, 14:19
Оценка:  +2
Shurat77
до майдана все было нормально и пенсии были белее или менее и росли и з/п нормальные, а после майдана экономика стала картонной. а сейчас держится искусственно до выборов.
Peyot    25.01.2019, 14:23
Оценка:  -2
Peyot
чуш собачья до май
Peyot    25.01.2019, 14:24
Оценка:  -2
Peyot
до майдана рігоаналы отбирали все подряд и строили северную корею совковому принцыпу и готовили страну для сдачи в рф... не было нихера кроме просерания остатков отого что есть. если бы майдан не выгнал всю вашу мокшанскую банду уже бы бос ссср 2.0
Woodbrother    25.01.2019, 15:00
Оценка:  0
Woodbrother
Shurat77 -Майдан произошел по причине бандитского покращення. Разорил людей проФФесор под корень.
Letohradek    25.01.2019, 14:14
Оценка:  -4
Letohradek
Новинский, Петр Порошенко останется президентом Украины и после 31 марта. И очень надеюсь, что произойдет смена власти в парламенте, из которого ты вылетишь как пробка из под шампанского! В лучшем случае на Родину! В худшем, разделишь судьбу коллаборантов, в тюремной камере.
Olshankin    25.01.2019, 14:46
Оценка:  0
Olshankin
Весь его репертуар мы выучили наизусть. Какие двери теперь возить будет по Европе?
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