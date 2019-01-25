В Днепре гражданин Турции вербовал несовершеннолетних для проституции

Судебное разбирательство уголовного производства пока продолжается.

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В суд направили обвинительный акт в отношении иностранца, гражданина Турции, которого подозревают в организации борделя и вербовке несовершеннолетних девушек в проститутки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

“Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего гражданина Турецкой Республики за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст.149, ч.3 ст.302 и ч.3 ст.303 УК Украины (вербовка, перемещение и передача людей, совершенное с использованием обмана, шантажа и уязвимого состояния лица, с угрозой применения насилия, с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, создание и содержание мест разврата и сутенерство, совершенные в отношении несовершеннолетних)“, - говорится в сообщении.

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По данным следствия, иностранец с целью получения стабильных незаконных доходов вербовал жительниц города Днепра для дальнейшей их сексуальной эксплуатации в Турции.

“Используя тяжелое положение девушек, путем уговоров с элементами обмана и шантажа, злоумышленник убеждали их в целесообразности и выгодности занятия проституцией, гарантировал бесплатное перемещение в Турецкую Республику и возвращение обратно в Украину, достойные условия проживания, питания, соблюдения прав и интересов, их охрану и высокую зарплату, скрыв истинные сведения об условиях труда и не имея намерения оплачивать дорогу домой и сексуальные услуги в полном объеме“, - прокомментировали в прокуратуре.

Иностранец, по информации ведомства, завербовал трех молодых женщин в возрасте от 18 до 26 лет.

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Кроме того, в августе 2018 года обвиняемый арендовал дом в городе Днепре, в котором создал и в дальнейшем содержал бордель. Используя личные знакомства и интернет-ресурсы, мужчина организовал клиентов и девушек, трое из которых несовершеннолетние, для предоставления услуг сексуального характера.

Судебное разбирательство уголовного производства пока продолжается.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступает за легализацию проституции в стране.