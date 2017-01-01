В Харькове на военном заводе задержали неизвестных с фотовидеотехникой

Инцидент произошел на выходных. Задержана группа из пяти человек, которые пытались осуществить фото- и видеосъемку объектов завода.

В Харькове работники военизированной охраны завода им. Малышева задержали неизвестных, которые проникли на территорию предприятия с фото - и видеоаппаратурой.

Об этом в пятницу, 25 января, сообщается на сайте завода.

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Отмечается, что задержана группа из пяти человек, трое из которых - несовершеннолетние, которые пытались провести фото - и видеосъемку объектов завода.

“Во время задержания неизвестные при себе имели фотоаппарат, телефоны, несколько экшн-камер, большие гаечные ключи, отмычки для металлопластиковых окон, а также газовые баллончики марки Терен-4, которые разрешено использовать только представителям спецподразделений. Это фактически первый случай на нашем заводе, когда у задержанных было такое количество цифровой техники“, - сообщил начальник управления охраны и пожарной безопасности Анатолий Леонов.

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По словам начальника караула Николая Бабича, сотрудники военизированной охраны, заметив на территории завода группу подозрительных лиц, одетых в спортивную и специальную военную одежду, решили не задерживать неизвестных, а сначала проследить за ними.

“Они прошли к одному из цехов, поднялись по пожарной лестнице на крышу и попытались через окно проникнуть внутрь здания. Тем временем мы со всех сторон окружили здание и приказали неизвестным спуститься вниз. Сначала они пытались замаскироваться в снегу, потом спрыгнули на пристройку и попытались скрыться, но сдались охране, поняв, что здание окружено. Мы доставили задержанных к караулу и вызвали представителей спецслужб“, - рассказал Бабич.

Напомним, Служба безопасности Украины подозревает бывшего инженера одного из конструкторских бюро в Харькове в сотрудничестве с военной компанией одной из стран Азии.