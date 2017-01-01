В оккупированном Крыму военные ЧФ учились уничтожать воздушные цели

Корабли Черноморского флота и авиация провели учения по противовоздушной обороне.

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Корабли Черноморского флота и авиация, базирующиеся в оккупированном Крыму, провели учения по противовоздушной обороне. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ, передает Segodnya.ua.

В маневрах приняли участие Ракетные катера Черноморского флота “Набережные Челны“ и “Ивановец“, а также самолеты Су-30СМ.

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“Экипажи ракетных катеров провели учения по противовоздушной обороне с выполнением зенитных артиллерийских стрельб в морском полигоне Черного моря“, - говорится в сообщении.

“Два истребителя морской авиации ЧФ Су-30СМ, базирующихся на одном из аэродромов Крыма, выполняли роль истребительной авиации условного противника“, – отметили военные. ПВО катеров обнаруживали цели, брали их на сопровождение и отрабатывали их условное уничтожение стрельбой из зенитного артиллерийского оружия.

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Кроме того, российские моряки потренировались в передаче целеуказаний для эффективного применения вооружения по условному воздушному противнику.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет-разведчик ВВС США снова патрулирует побережье оккупированного Крыма и России.