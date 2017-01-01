Под Ровно трое мужчин похитили человека: Требовали деньги, авто и квартиру

Один из преступников - несовершеннолетний.

Мужчине удалось освободиться и он сообщил в полицию depositphotos.com

Трех мужчин, в том числе несовершеннолетнего, в Ровенской области арестовали без права на залог за похищение и избиение человека, чтобы получить от него деньги, автомобиль и квартиру.

Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

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“Ровенским городским судом 24 января применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога в отношении трех жителей области, которые похитили жителя Ровно, требовали у него имущество и, применяя насилие, удерживали последнего в наручниках в течение нескольких часов“, - сообщили в прокуратуре.

По данным правоохранители, 56-летнего мужчину силой вывез автомобилем и удерживал в подсобном помещении одного из домов за пределами города Ровно его работодатель - частный предприниматель вместе еще с двумя сообщниками, среди которых 17-летний парень.

“Злоумышленники незаконно удерживали мужчину в неволе в течение 5 часов. Надев на него наручники и обмотав лицо липкой лентой, все это время били его, нанося удары руками и ногами в различные части тела. За освобождение мужчины похитители потребовали денежное вознаграждение в сумме 1 тысячи евро, а также передачу прав собственности на автомобиль и квартиру“, - добавили в ведомстве.

Под предлогом согласия на передачу вымогателям денег и имущества, мужчине удалось вернуться домой, после чего он сразу сообщил об этом событии правоохранителям. Сейчас пострадавший проходит курс реабилитации под наблюдением врачей в связи с нанесением ему телесных повреждений средней тяжести.

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Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, сопровождавшееся причинением ему физических страданий), ч.3 ст.189 (вымогательство, сопряженное с насилием) УК Украины.

Как сообщалось в декабре, в Харькове экс-милиционера подозревают в похищении иностранцев.