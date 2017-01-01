После победы на выборах «Оппозиционная платформа – За життя» намерена принести в Украину мир и начать возрождение экономики. Для этого в Верховной Раде 9-го созыва Платформа намерена создать коалицию спасения Украины и взять на себя ответственность за будущее страны. Об этом в своей колонке на сайте РБК-Украина написал народный депутат, лидер Оппозиционной платформы – За життя Вадим Рабинович.

"Украине нужно спасение от той ситуации, в которую вогнала ее власть. Для того чтобы установить мир, заложить основу для экономического развития страны, мы после победы в парламентских выборах сформируем в Раде коалицию спасения Украины", – написал политик.

По его словам, у представителей Оппозиционной платформы – За життя есть четкий план, который принесет Украине мир.

"Представители нашей партии сразу после выборов готовы договориться с поставщиками о снижении цены на газ. Потому что в случае победы наша команда готова взять на себя ответственность за страну! «Оппозиционная платформа – За життя» собрала людей, которые в состоянии принести в Украину мир, договориться о снижении цены на газ и поднять экономику. Стране нужно сделать правильный выбор!" – уверен парламентарий.

Он также заявил, что для достижения мира и экономического подъема Украины после парламентских выборов «Оппозиционная платформа – За життя» призывает все политсилы к объединению.

"Я призываю все политические силы к объединению после осенних парламентских выборов. Всех, кто разделяет наше стремление построить сильную, успешную и действительно независимую страну. Мы сразу же сформируем коалицию спасения Украины. У нас все политики либо бегут вправо, либо – влево. Либо там враги, либо – там. Все строится на разделении государства. Я горжусь тем, что у меня великолепные отношения с абсолютно всеми политическими силами страны. Самыми левыми, самыми правыми, самыми средними. Потому что я считаю, в отличие от всех, что мы дети одной семьи. Мы обязаны садиться за стол и договариваться", – подытожил Вадим Рабинович.