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Рабинович: Мы должны объединиться во имя спасения Украины

Комментариев: 8
Рабинович: Мы должны объединиться во имя спасения Украины

После победы на выборах «Оппозиционная платформа – За життя» намерена принести в Украину мир и начать возрождение экономики. Для этого в Верховной Раде 9-го созыва Платформа намерена создать коалицию спасения Украины и взять на себя ответственность за будущее страны. Об этом в своей колонке на сайте РБК-Украина написал народный депутат, лидер Оппозиционной платформы – За життя Вадим Рабинович.

“Украине нужно спасение от той ситуации, в которую вогнала ее власть. Для того чтобы установить мир, заложить основу для экономического развития страны, мы после победы в парламентских выборах сформируем в Раде коалицию спасения Украины“, – написал политик.

По его словам, у представителей Оппозиционной платформы – За життя есть четкий план, который принесет Украине мир.

“Представители нашей партии сразу после выборов готовы договориться с поставщиками о снижении цены на газ. Потому что в случае победы наша команда готова взять на себя ответственность за страну! «Оппозиционная платформа – За життя» собрала людей, которые в состоянии принести в Украину мир, договориться о снижении цены на газ и поднять экономику. Стране нужно сделать правильный выбор!“ – уверен парламентарий.

Он также заявил, что для достижения мира и экономического подъема Украины после парламентских выборов «Оппозиционная платформа – За життя» призывает все политсилы к объединению.

“Я призываю все политические силы к объединению после осенних парламентских выборов. Всех, кто разделяет наше стремление построить сильную, успешную и действительно независимую страну. Мы сразу же сформируем коалицию спасения Украины. У нас все политики либо бегут вправо, либо – влево. Либо там враги, либо – там. Все строится на разделении государства. Я горжусь тем, что у меня великолепные отношения с абсолютно всеми политическими силами страны. Самыми левыми, самыми правыми, самыми средними. Потому что я считаю, в отличие от всех, что мы дети одной семьи. Мы обязаны садиться за стол и договариваться“, – подытожил Вадим Рабинович.

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Комментариев (8)
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ВосставшийИзБана    25.01.2019, 16:09
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
М-да. В США есть супергерой, Бэтмэн, капитан Америка, человек-паук, женщина-кошка. Зато у нас есть - Рабинович!
ВосставшийИзБана    25.01.2019, 16:01
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Чип и Дейл спешат на помощь.
ИСток    25.01.2019, 15:54
Оценка:  -1
ИСток
Рабинович спасет нас)
Sancho-s    25.01.2019, 15:31
Оценка:  -1
Sancho-s
"Объединиться...", главное не расняните
Letohradek    25.01.2019, 15:20
Оценка:  +4
Letohradek
Рабиновичи, вы должны пойти нах.., во имя спасения Украины!
Woodbrother    25.01.2019, 15:08
Оценка:  +5
Woodbrother
Какой бред несет этот аферист.
ВосставшийИзБана    25.01.2019, 16:00
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Как и любая реклама.
farfalle    25.01.2019, 16:16
Оценка:  -1
farfalle
Растолкуй нам, почему бред
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