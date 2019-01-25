В Минздраве ждут роста смертей от гриппа

Ситуация с заболеваемостью в этом сезоне тяжелее предыдущего, сообщила заведующая отдела гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

В Министерстве здравоохранения Украины не исключают роста числа летальных исходов из-за гриппа. Об этом сообщила заведующая отдела гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Минздрава Украины Оксана Артемчук в интервью изданию РБК-Украина, опубликованном в пятницу, 25 января.

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По ее словам, в стране с начала эпидемиологического сезона гриппом или ОРВИ заболели более 2,8 млн человек. Это на 7% превышает показатели прошлого года. Ситуация с заболеваемостью в этом сезоне тяжелее предыдущего.

“Все дело в том, что в сезоне 2016-2017 в циркуляции доминировал вирус гриппа А (H3). Такая же ситуация наблюдается и в текущем сезоне. Вирус гриппа А (H3) вызывает достаточно высокую заболеваемость, а также летальные случаи в отличие от гриппа В, который доминировал в прошлом сезоне. Грипп В практически не вызывает эпидемий и летальных случаев. Соответственно течение прошлого сезона было намного более “мягким“, чем текущий и сезон 2016-2017 годов“, - сказала Артемчук.

Также, по ее словам, в этом сезоне количество летальных исходов от осложнений намного больше.

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“В прошлом сезоне умерли 7 человек, а в этом сезоне по состоянию на третью неделю 2019 года зафиксировано 25 смертей. И это еще только середина сезона. К сожалению, количество смертей может возрасти“, - отметила Артемчук.

Как сообщалось, в Киеве из-за гриппа и ОРВИ на карантин полностью или частично закрыли 25 школ. Также из-за вспышки ОРВИ карантин объявлен в школах Ужгорода.