Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экс-глава СБУ и бывший донецкий губернатор подали документы в ЦИК

Комментариев: 0
Документы в ЦИК подали уже более 30 кандидатов в президенты.
Предположительно, некоторые из кандидатов будут выполнять только техническую роль
Предположительно, некоторые из кандидатов будут выполнять только техническую роль
unian.net

Читай также: Документы в ЦИК подали 34 кандидата в президенты

Сегодня документы в ЦИК для регистрации кандидатами в президенты подали Игорь Смешко и Сергей Тарута.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Игорь Смешко возглавлял спецслужбу во времена президентства Леонида Кучмы в 2003-2004 годах. Ушел в отставку после "оранжевой" революции (первый Майдан).

"Задача Смешко - нещадно критиковать Порошенко, минусуя его рейтинг на теме армии и обороны, зарабатывая очки среди оппозиционного электората и нивелируя милитаристскую составляющую кампании Петра Порошенко. А параллельно он будет время от времени говорить хорошие вещи о Зеленском", - говорит источник Страны, утверждая, что Смешко якобы будет по сути техническим кандидатом комика Владимира Зеленского.

Читай также: Плюс один: Тарута собрался в президенты с "четкой стратегией мира"

Сергея Таруту выдвинула партия Основа. Он возглавлял Донецкую облгосадминистрацию. Сейчас - внефракционный народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам охраны историко-культурного наследия.

Как сообщалось 25 января, Зеленский в свой день рожденья подал документы в ЦИК.

Поделись:
Теги: ЦИК, Тарута, Смешко, выборы 2019
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь