Экс-глава СБУ и бывший донецкий губернатор подали документы в ЦИК

Документы в ЦИК подали уже более 30 кандидатов в президенты.

Предположительно, некоторые из кандидатов будут выполнять только техническую роль unian.net

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Сегодня документы в ЦИК для регистрации кандидатами в президенты подали Игорь Смешко и Сергей Тарута.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Игорь Смешко возглавлял спецслужбу во времена президентства Леонида Кучмы в 2003-2004 годах. Ушел в отставку после "оранжевой" революции (первый Майдан).

"Задача Смешко - нещадно критиковать Порошенко, минусуя его рейтинг на теме армии и обороны, зарабатывая очки среди оппозиционного электората и нивелируя милитаристскую составляющую кампании Петра Порошенко. А параллельно он будет время от времени говорить хорошие вещи о Зеленском", - говорит источник Страны, утверждая, что Смешко якобы будет по сути техническим кандидатом комика Владимира Зеленского.

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Сергея Таруту выдвинула партия Основа. Он возглавлял Донецкую облгосадминистрацию. Сейчас - внефракционный народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам охраны историко-культурного наследия.

Как сообщалось 25 января, Зеленский в свой день рожденья подал документы в ЦИК.