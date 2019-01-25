СБУ опубликовала информацию о российских "ихтамнетах" в Судане

Российские вооруженные формирования поддерживают режим Омара аль-Башира, в отношении которого в 2009 году был выдал ордер на арест по обвинению в геноциде.

СБУ снова поймала Москву на лжи о наемниках ЧВК "Вагнер" facebook.com/SecurSerUkraine

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Москва снова солгала об отсутствии подконтрольных Минобороны РФ вооруженных подразделений на территории других государств. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так в спецслужбе прокомментировали заявление МИД РФ о том, что материал авторитетного британского СМИ “The Times“ о присутствии в Судане российской “ЧПК Вагнер“ является фейком.

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По данным издания, вооруженные подразделения РФ участвовали в подавлении демонстрации демократической оппозиции в Судане, отмечает СБУ.

“Имеющиеся в СБУ материалы свидетельствуют, что в Судане с декабря 2017 находится вооруженный контингент так называемой ЧВК “Вагнер“ в постоянном составе не менее трехсот человек“, - сообщает пресс-служба ведомства.

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Большинство из этих подразделений до этого участвовало в боевых действиях на территории Украины, отмечают в СБУ. “Согласно российским нормативно-правовым актам, “Вагнера“ выполняет “разведывательно-оперативные задачи на территории других государств в интересах МО РФ“ и их деятельность является засекреченной“, - пояснили в спецслужбе.

Для конспирации наемники действуют под прикрытием частных структур, которые в свою очередь получают сверхприбыли от государственных оборонных заказов. В Судане для такого прикрытия используется ООО “М Инвест“, входящая в “бизнес-империю“ фаворита Путина Евгения Пригожина, подчеркнула пресс-служба ведомства.

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СБУ добавила, что владеет доказательствами, что личный состав и вооружение “Вагнера“ доставляется в Судан и других стран региона авиацией Минобороны РФ.

“Согласно договору от 30.07.2018 (на сумму в 56 млн рублей, или $846,5 тысяч) между ООО “М Инвест“ и “223 летным отрядом“ МО РФ, самолетами Ту-154М за пять месяцев 2018 года осуществлено восемь рейсов из Москвы в столицу Судана Хартум“, - отмечает СБУ.

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Уже из Хартума наемников перенаправляют в другие страны Африки. “Задействованная логистика позволяет военному командованию РФ каждые два месяца проводить ротации личного состава “ихтамнетов“ как в Сирии, так и в Африке“, - говорится в сообщении.

Фактически Судан используется как перевалочная база для поставок оружия и личного состава в страны Африки, которые Россия пытается использовать в своих геополитических деструктивных интересах, отметили в спеуслужбе.

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“Не остается никаких сомнений, что ЧВК “Вагнер“ является гибридным проектом российской военной разведки, подразделения которого разгоняют демократические протесты в Судане“, - подчеркнул глава СБУ Василий Грицак.

По данным СБУ, РФ поддерживает режим Омара аль-Башира, ордер на арест которого Международным уголовным судом выдан еще в 2009 году по обвинению в геноциде.

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Напомним, ранее в СБУ сообщали, что предположительные убийцы российских журналистов в Африке воевали на Донбассе.