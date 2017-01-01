Воевавшему за "ДНР" бразильцу продлили арест

Во время следующего заседания суд планирует допросить четырех свидетелей обвинения, в том числе участников АТО.

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Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей бразильцу Рафаэлю Лусварги, который воевал за сепаратистов “ДНР“.

Об этом сообщает прокуратура Киева на своей странице в Facebook в пятницу, 25 января.

“В судебном заседании по ходатайству прокурора обвиняемому продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, а именно до 24 марта 2019 года“, – говорится в сообщении.

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Кроме того, по ходатайству прокурора суд присоединил к материалам судебного производства все письменные доказательства стороны обвинения, а также пересмотрел три видеозаписи, подтверждающие участие обвиняемого в террористических организациях и незаконных вооруженных формированиях.

Напомним, 4 мая в Киеве националисты из С-14 захватили Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе против украинской армии. Бразилец находился в одном из монастырей УПЦ МП.

Уже 7 мая Лусварги был арестован судом на два месяца, после чего срок содержания под стражей неоднократно продлевался. Бразильца подозревают в создании террористической группы и не предусмотренных законом военизированных формирований.