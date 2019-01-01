Суд зачитал обвинение Каськиву в растрате 7,46 млн

Эти деньги экс-глава Госинвестпроекта вернул еще на стадии досудебного следствия, а позже выиграл их в суде в компании, которя должна была рекламировать Украину.

Каськив с его адвокатом Толкачевым присутствовали в суде sud-report.org.ua

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В Шевченковском суде Киева сегодня заслушали обвинительный акт по делу экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива. Об этом сообщает “Судебный репортер“.

Из документа, зачитанного прокурором ГПУ Василием Малеванным, Каськиву инкриминируется растрата 7,46 млн грн госсредств при закупке рекламы для Госинвестпроекта в ООО “Глория“, а также служебный подлог - утверждение актов выполненных работ, которые были основанием для перечисления денег.

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“Достоверно зная, что промежуточные акты договора закупки услуг за госсредства поддельные, а работы ООО “Глория“ по размещению информации об инвестиционной привлекательности Украины не выполнены, утвердил промежуточные акты“, - зачитал прокурор.

Суд зачитал обвинительный акт Каськиву, но признал, что тот вернул деньги государству sud-report.org.ua

После этого Госинвестпроект перечислил денежные средства, добавил Малеванный. Каськив, по данным обвинения, действовал в сговоре с неустановленными лицами.

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В суде отметили, что гражданский еще на стадии досудебного следствия Владислав Каськив возместил 7,46 млн грн. В то же время он подал иск к ООО “Глория“, и в августе 2018 суд обязал компанию компенсировать Каськиву указанную сумму.

Каськив не признал свою вину и хочет давать показания после допроса свидетелей sud-report.org.ua

Обвиняемый сообщил суду, что холост, имеет малолетних детей и проживает в Киеве. Вину Каськив не признает. Суд решил сначала исследовать письменные доказательства и допросить свидетелей, а в конце допросить обвиняемого.

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У Каськива двое адвокатов - Виктор Ермолаев и Ярослав Толкачев. Суд продолжит рассмотрение дела 1 февраля.

Напомним, Каськив вернулся из Панамы в ночь на 1 ноября 2017 года. Ранее он находился в розыске, и Украина инициировала процедуру его экстрадиции. Ранее Каськиву также разрешили ездить за границу.