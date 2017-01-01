Жители отмечают, что подобных снегопадов не было последние лет 20.

Снег завалил дома по крыши: В Карпатах рекордные сугробы

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Снег завалил дома по крыши: В Карпатах рекордные сугробы

В Карпатах по состоянию на 25 января выпало рекордное за последние десятилетия количество снега.

Фото зимней сказки выложил на своей странице Facebook пользователь Роман Мацкив.

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В селе Вышков Ивано-Франковской области снежные сугробы превышают высоту два метра. Некоторые частные дома завалены снегом по крыши.

“Вышков. За 20 лет такой снег впервые. Сказка“, - написал в комментарии к посту Роман Мацкив.

Как сообщалось 18 января, лавину в Закарпатье убрали с дороги, но могут сойти новые.