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Фуры со львовским мусором "попались" в Киевской области

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На месте работает полиция .
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа
kv.npu.gov.ua

Полиция задержала в Киевской области грузовики со львовским мусором. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Как отмечается, два грузовых автомобиля DAF работники полиции обнаружили во время разгрузки на стихийном незаконной свалке в Барышевском районе. В обоих грузовиков были государственные номера Львовской области (ВС).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Барышевского отделения полиции. Полицейские проводят опрос водителей, устанавливают наличие соответствующих накладных и других разрешительных документов, конечный пункт разгрузки.

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В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о задержании данных транспортных средств.

Напомним, в городе Жашков Черкасской области правоохранители обнаружили две фуры со львовским мусором. 

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Теги: полиция, мусор, фуры, Львовская область
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