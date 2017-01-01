Фуры со львовским мусором "попались" в Киевской области

На месте работает полиция .

Полиция задержала в Киевской области грузовики со львовским мусором.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Как отмечается, два грузовых автомобиля DAF работники полиции обнаружили во время разгрузки на стихийном незаконной свалке в Барышевском районе. В обоих грузовиков были государственные номера Львовской области (ВС).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Барышевского отделения полиции. Полицейские проводят опрос водителей, устанавливают наличие соответствующих накладных и других разрешительных документов, конечный пункт разгрузки.

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В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о задержании данных транспортных средств.

Напомним, в городе Жашков Черкасской области правоохранители обнаружили две фуры со львовским мусором.