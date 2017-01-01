ЦИК увеличил бюллетень на шесть кандидатов и не определился с Кивой

Комиссия, в том числе, зарегистрировала кандидатами в президента Юлию Тимошенко, Олега Ляшко и Александра Вилкула.

ЦИК зарегистрировал уже 19 кандидатов в президенты facebook.com/UACEC

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ЦИК зарегистрировал шестерых человек кандидатами в президенты на своем заседании в пятницу. Об этом сообщают Украинские Новости.

Так, официальными кандидатами в президенты стали экс-премьер Юлия Тимошенко, лидер “радикалов“ Олег Ляшко и лидер “Оппозиционного блока “Александр Вилкул (от партии “Оппозиционный блок - Партия мира и развития“).

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Кроме того, были зарегистрированы депутат Дмитрий Добродомов (ОД “Дорожный контроль“), Александр Корнацкий как самовыдвиженец и Александр Мороз от “Социалистической партии Александра Мороза“.

Всем шести кандидатам официально разрешено вести предвыборную агитацию с 26 января до 24:00 29 марта 2019 года.

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В то же время ЦИК не смог определиться с вопросом регистрации Ильи Кивы - мнения членов комиссии разделились. К вопросу решили вернуться после рассмотрения всей повестки дня.

На данный момент кандидатами в президенты уже зарегистрированы 19 человек. Кроме вышеназванных, это Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Анатолий Гриценко, Сергей Каплин, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Валентин Наливайченко, Роман Насиров, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Александр Шевченко и Игорь Шевченко.

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Напомним, ранее сообщалось, что документы в ЦИК в пятницу подали Игорь Смешко и Сергей Тарута.