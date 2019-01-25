На Донбассе боевики убили украинского священника - соцсети

Трагедия произошла утром 25 января.

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил в результате обстрела боевиками автомобиля, в котором ехали украинские военные, погиб капеллан ВСУ.

Об этом сообщает Twitter Горлівська Хунта.

"Российские террористы убили капеллана Виталия который ехал на позиции", - сказано в сообщении.

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Блогер также подтвердил, что речь идет об инциденте, который произошел утром 25 января на Луганском направлении в районе населенного пункта Екатериновка.

Как сообщалось 20 декабря, священникам УПЦ МП запретили служить на фронте.