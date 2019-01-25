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На Донбассе боевики убили украинского священника - соцсети

Комментариев: 3
Трагедия произошла утром 25 января.
Враг применил противотанковую управляемую ракету
Враг применил противотанковую управляемую ракету
mil.gov.ua

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил в результате обстрела боевиками автомобиля, в котором ехали украинские военные, погиб капеллан ВСУ.

Об этом сообщает Twitter Горлівська Хунта.

"Российские террористы убили капеллана Виталия который ехал на позиции", - сказано в сообщении.

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Блогер также подтвердил, что речь идет об инциденте, который произошел утром 25 января на Луганском направлении в районе населенного пункта Екатериновка.

Как сообщалось 20 декабря, священникам УПЦ МП запретили служить на фронте.

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Теги: Донбасс, война, священник
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Комментариев (3)
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Катилин    25.01.2019, 17:41
Оценка:  0
Катилин
Опасная работа у капелана
SEMPENTY    25.01.2019, 17:01
Оценка:  -6
SEMPENTY
Давайте разберемся, он человек. гражданин страны или поп?
Аделька    25.01.2019, 17:12
Оценка:  -8
Аделька
Поп.Ну и?
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