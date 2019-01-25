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Названа дата голосования Рады за курс в ЕС и НАТО

Комментариев: 3
Народные депутаты рассмотрят вопрос об изменении Конституции 7 февраля. Луценко говорит, что в Раде есть необходимое конституционное большинство.
Рада намерена закрепить в Конституции курс в ЕС и НАТО 7 февраля
Рада намерена закрепить в Конституции курс в ЕС и НАТО 7 февраля
УНИАН

Парламент рассмотрит во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, предполагающие закрепление курса в ЕС и НАТО, 7 февраля.

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Об этом сообщила в пятницу, 25 января, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире телеканала Прямой.

“В первую очередь, мы планируем и будем иметь, по всем прогнозам, результативное голосование во втором чтении в Конституцию Украины, (закрепляющим - ред.) курс в Европейский союз и НАТО. Эти планы будем реализовывать в четверг (7 февраля - ред.)“, - сказала Луценко 

По ее словам, переговоры с фракциями показывают поддержку изменений конституционным большинством более чем 300 голосов.

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Кроме того, на следующей сессии Рада, по данным Луценко, будет рассматривать законопроекты, связанные с национальной безопасностью и обороной, социальными вопросами, агропромышленным комплексом, экономикой, децентрализацией и дерегуляцией в сфере бизнеса.

Напомним, изменения в Конституцию о курсе страны на вступление в ЕС и НАТО будут внесены до президентских выборов.
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Теги: ЕС, НАТО, Конституция, Рада, парламент, Ирина Луценко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Woodbrother    25.01.2019, 17:52
Оценка:  0
Woodbrother
В НАТО нас ждут еще с 2008 года. Вступили бы тогда - небыло бы сейчас войны.
Boxerogos    25.01.2019, 17:49
Оценка:  0
Boxerogos
Клоуны,какой там ЕС с вашими упоротыми коррупционно-бандитскими харями!Какое там НАТО с голыми жoпами!!!
Woodbrother    25.01.2019, 17:52
Оценка:  0
Woodbrother
Это вам на россии тольбко так кажется, что нас в Ес не ждут. Еще и как ждут !
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