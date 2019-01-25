Названа дата голосования Рады за курс в ЕС и НАТО

Народные депутаты рассмотрят вопрос об изменении Конституции 7 февраля. Луценко говорит, что в Раде есть необходимое конституционное большинство.

Рада намерена закрепить в Конституции курс в ЕС и НАТО 7 февраля УНИАН

Парламент рассмотрит во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, предполагающие закрепление курса в ЕС и НАТО, 7 февраля.

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Об этом сообщила в пятницу, 25 января, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире телеканала Прямой.

“В первую очередь, мы планируем и будем иметь, по всем прогнозам, результативное голосование во втором чтении в Конституцию Украины, (закрепляющим - ред.) курс в Европейский союз и НАТО. Эти планы будем реализовывать в четверг (7 февраля - ред.)“, - сказала Луценко

По ее словам, переговоры с фракциями показывают поддержку изменений конституционным большинством более чем 300 голосов.

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Кроме того, на следующей сессии Рада, по данным Луценко, будет рассматривать законопроекты, связанные с национальной безопасностью и обороной, социальными вопросами, агропромышленным комплексом, экономикой, децентрализацией и дерегуляцией в сфере бизнеса.