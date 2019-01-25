Миллионы и квартиры в Британии: Зеленский тоже показал доходы

Шоумен задекларировал пять квартир, автомобиль и корпоративные права на девять шоу.

У Зеленского есть квартиры как в Киеве, так и в Великобритании facebook.com/zelenskiy95

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Шоумен Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию за 2017 год после подачи документов в ЦИК. Об этом сообщает ТСН.

Согласно декларации, Зеленский владеет жилым домом площадью 353,5 м2 и земельным участком 1200 м2 в селе Иванковичи Васильковского района Киевской области.

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Кроме того, шоумен зарегистрировал три квартиры в Киеве площадью 254,5 м2, 198,6 м2 и 131,9 м2, две квартиры в Великобритании площадью 91,9 м2 и парковочные места. Жена Зеленского владеет квартирами и парковочным местом в Ялте и Киеве и нежилыми помещениями в столице.

Зеленский владеет автомобилем марки Land Rover 2016 года регистрации, а его жена Елена – автомобилем марки Mercedes-Benz S 500 4 Matic 2014 года. Кроме того, на шоумена и его жену задекларированы часы марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Piaget, ювелирные изделия от Graff, Bovet, Breguet.

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Семья Зеленских имеет долговые ценные бумаги и акции компании, которые прописаны на Кипре и Британских Виргинских Островах, а также корпоративные права в компаниях “Киноквартал“, “Студия квартал-95“, “Зелари фиш“, “Продюсерский центр “Лига смеха“, “Анимационная студия 95“, “Квартал ТВ“, “Инвест анима“, “Гауди студио“ и “Квартал-концерт“ различной стоимостью.

Кроме того, в собственности Зеленского юридически оформлены фирмы с пропиской в Украине, Италии, Кипре, Белизе и Британских Виргинских островах.

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Шоумен получил в 2017 году зарплату в размере 1,586 млн грн, гонорары и роялти и страховые выплаты в сумме 252,3 тысяч грн, а также доходы от предпринимательской деятельности в размере 4,347 млн грн. Кроме того, его доход от предоставления имущества в аренду составил 1,211 млн грн, проценты – 609,1 тысяч грн.

На счетах латвийского и украинского филиалов “ПриватБанка“ у Зеленского размещены 433,7 тысяч долларов и 64,1 тысячи грн, на счетах банка OTP - 1,053 млн грн, 115 евро и 8608 долларов, на счетах банка “Глобус“ - 69,1 тысяч грн. Шоумен также задекларирова 285 тысяч долларо, 50 тысяч евро и 220 тысяч грн наличными.

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Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подал документы в ЦИК в свой день рождения.