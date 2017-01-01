Накануне выборов усилились хакерские атаки на сервера ЦИК

Также хакеры атакуют компьютеры сотрудников, пытаясь проникнуть в электронные системы, чтобы манипулировать выборами .

Хакеры все чаще атакуют сервера украинской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и компьютеры сотрудников, пытаясь проникнуть в электронные системы, чтобы манипулировать президентскими выборами в марте.

Об этом сказал глава киберполиции Украины Сергей Демедюк, передает РБК-Украина.

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По его словам, злоумышленники использовали зараженные вирусом поздравительные открытки, рекламные рассылки, предложения по обновлению программного обеспечения и приложений, а также другие вредоносные фишинговые материалы, предназначенные для кражи паролей и личной информации.

При этом атакам подвергались не только избирательные серверы, но даже персональные компьютеры сотрудников комиссии.

“Идут постоянные атаки - они идут от простого (программного обеспечения) до подкладывания приложений, которые использует тот или другой сотрудник. На новогодние праздники поздравления с вирусами от якобы имени правительственных организаций, правительства приобрели такой массовый характер, что просто завалили всех”, - сказал Демедюк.

Демедюк сказал, что хакеры также активизировали свою деятельность и сосредоточились на государственных служащих и сотрудниках, которые обслуживают оборудование избирательной комиссии.

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“Финансирование идет с тех же самых криптокошельков, с которых финансировались атаки и раньше. Это указывает на то, что этим занимаются одни и те же организации хакерские, которые подконтрольны спецслужбам РФ”, - сказал он.

Напомним, в США несколько человек, среди которых также гражданин Украины, подозревают в схеме обмена непубличными корпоративными доходами, полученными путем проникновения в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).