Суд проведет подготовительное заседание по делу об убийствах на Майдане

Экс-главу управления общественной безопасности Нацгвардии обвиняют по семи статьям УК, включая массовое убийство людей.

Шевченковский райсуд готовится рассмотреть дело экс-милиционера по смертям на Майдане EPA/UPG

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Шевченковский райсуд Киева проведет подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению экс-главы управления общественной безопасности Нацгвардии Украины Владимира Гриняка. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.

В ведомстве напоминают, что в отношении Гриняка открыто уголовное производство по фактам умышленного убийства и предоставления чиновниками Департамента общественной безопасности МВД взяток правоохранителям во время Майдана.

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В частности, суд рассматривает уголовное производство по обвинению Гриняка по пунктам 1, 5 и 12 части 2 стастьи 115, части 3 статьи 27, части 3 статьи 28, части 2 статьи 121, части 4 статьи 369, части 1 статьи 264, части 1 статьи 366 УК.

Таким образом, кроме умышленного убийства, Гриняку инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами (санкция - 7-10 лет тюрьмы), взяточничество на особо ответственной должности (санкция - 5-10 лет), небрежное хранение огнестрельного оружия (до трех лет тюрьмы), служебная подделка (санкция - штрафы с запретом на лишение права занимать определенные должности на три года).

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Наибольшая санкция по всем статьям - за убийство по части 2 статьи 115 - 10-15 лет тюрьмы или пожизненное с конфискацией или без.

Подготовительное судебное заседание пройдет 1 февраля в 15-30 в помещении Шевченковского райсуда Киева по адресу: Киев, улица Дегтяревская, 31-А (зал судебных заседаний 1).

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