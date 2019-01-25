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Кипрский архиепископ ждет Епифания в гости и готов сотрудничать

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Православная церковь Кипра признает автокефалию Украинской церкви.
Кипрская церковь готова сотрудничать с украинской
Кипрская церковь готова сотрудничать с украинской
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Кипрская Православная церковь собирается признать автокефальную Православную церковь Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свет Фанара".

Сообщается, что Кипрская церковь собирается войти в евхаристическое общение с ПЦУ. В частности, предстоятель Кипрской церкви Хризост II отметил, что митрополит Епифаний "уже бывал на Кипре, хорошо знает местные традиции и владеет греческим языком".

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Хризост II также напомнил, что "Вселенский патриархат является матерью церковью для киприотов и их церковь всегда будет держать дружеские отношения с Фанаром даже при самых сложных обстоятельствах".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко провел разговор с патриархом Иерусалимским.

 

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Теги: Епифаний, ПЦУ, Кипр, православие, церковь, автокефалия
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Комментариев (1)
TarasChuprynka    25.01.2019, 19:16
Оценка:  0
TarasChuprynka
Лед тронулся.
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