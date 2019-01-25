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Под Киевом мужчина заночевал в супермаркете, чтобы поесть

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Сигнализация сработала только тогда, когда мужчина решил позавтракать в закрытом магазине и начал выбирать товар.
Задержанный поел на 500 гривен
Задержанный поел на 500 гривен
kv.npu.gov.ua

В одном из супермаркетов города Буча, под Киевом, сотрудники полиции охраны задержали мужчину, который там ночевал. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Сигнализация сработала около пяти утра, когда мужчина решил позавтракать в закрытом магазине. 

"В 04:40 поступил сигнал тревоги о срабатывании сигнализации в одном из местных супермаркетов. За считанные минуты наряд реагирования прибыл по месту вызова, но никаких повреждений и следов проникновения в помещение не обнаружил", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что, дождавшись прибытия администрации маркета и войдя внутрь, правоохранители обнаружили мужчину, который собирался позавтракать за счет заведения. Также немного товара горе-покупатель решил упаковать с собой.

Как выяснилось, после закрытия магазина мужчина не покинул супермаркет, а спрятался и остался в нем на ночлег. Размер "покупки" составил чуть больше 500 гривен.

 kv.npu.gov.ua
 

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции. 37-летнему любителю бесплатных продуктов может грозить наказание в виде лишения свободы, так как в действиях задержанного усматриваются признаки уголовного преступления по ст. 185 (Кража) УК Украины.

Как сообщалось, в Одессе молодая пара украла из отеля шубы и пуховики. Юношу и девушку задержали в течение нескольких часов. Одежду вернули владельцам, а против злоумышленников возбудили уголовное дело. Напомним, в Сумах убегающий вор упал под колеса авто полиции

 

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Теги: Киев, кража, полиция, Супермаркет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Boxerogos    25.01.2019, 19:33
Оценка:  -1
Boxerogos
Новости ШОКоладного мира...
Letohradek    25.01.2019, 19:17
Оценка:  -1
Letohradek
Недобитки партии областей потеряли еще один голос ...
drozdikus    25.01.2019, 19:30
Оценка:  0
drozdikus
виолета это твои соратники... у которых после майдана не хватает на пропитание... тебе такая участь то же светит) ибо после выборов ты на куй не кому не нужна будешь)
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