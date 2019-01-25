Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США заявили об опасности новых взрывов в Одессе

Комментариев: 0
Госдеп США предупредил об опасности новых взрывов в Одессе после инцидента с самодельной взрывчаткой в Аркадии 21 января.
Полицейские осматривают место взрыва
Полицейские осматривают место взрыва
Нацполиция Украины

Государственный департамент США предупреждает об опасности новых взрывов в украинском городе Одесса после инцидентов в течение 21-22 января. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства в пятницу, 25 января, сообщает РИА Новости.

"Украинские правоохранительные органы расследуют теракты с самодельными взрывными устройствами, которые произошли в районе Аркадии 21-22 января. Посольство США считает, что эти виды преступных нападений, вероятно, повторятся и могут коснуться прохожих", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 января возле одного из ресторанов в Ванном переулке Одессы произошел взрыв, в результате чего пострадал один человек. Мощность взрывного устройства оценивается в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. По факту взрыва открыто уголовное производство по статье покушение на умышленное убийство.

На следующий день в Одессе произошел еще один взрыв в ресторане в Приморском районе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, теракт, Одесса, угроза, взрыв, теракты, госдепартамент США, Госдеп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь