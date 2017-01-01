В Черкассах на взятке задержали директора социального учреждения

По подозрению во взяточничестве в Черкассах задержали директора одного из социальных учреждений, подчиненного облсовету.

В Черкассах задержали по подозрению во взяточничестве директора одного из социальных учреждений, подчиненного областном совете. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает пресс-центр областного управления СБУ в Facebook.

По данным правоохранителей, чиновник требовал от частного предпринимателя 90 тысяч гривен, что составляло 30% «отката» от перечисленных средств на выполнение строительных работ.

"За указанную сумму злоумышленник обещал выдать представителю коммерческой структуры акты выполненных работ по ремонту помещения коммунального учреждения", - утверждают в спецслужбе.

Известно, что правоохранители задержали чиновника на одной из улиц областного центра при получении очередного транша неправомерной выгоды в размере 40 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Ранее в Киевской области заместителя руководителя одной из городских прокуратур задержали по подозрению в получении систематических взяток.

Также сообщалось, что в Запорожье СБУ задержала двоих своих сотрудников по подозрению в получении взятки.

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