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Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО

Комментариев: 6
Документ Совета национальной безопасности и обороны касается итогов военного положения в Украине.
Порошенко ввел в действие решение СНБО
Порошенко ввел в действие решение СНБО
facebook.com/petroporoshenko

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 декабря 2018 года "Об итогах введения военного положения в Украине".
Об этом говорится в указе Президента №17/2019 от 25 января.

Соответствующее решение СНБО засекречено.

Контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Военное положение завершилось в десяти областях Украины в 14:00 26 декабря.

Подводя итоги прошедших 30 дней, президент Петр Порошенко отметил, что на жизнь украинцев военное положение не повлияло, а в регионах его действия даже уменьшилось число регистрируемых преступлений - на 26%.

 

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Теги: СНБО, Порошенко, военное положение, Военное положение в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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    25.01.2019, 21:33
Оценка:  0
А ПОЧЕМУ ПЕТЯ БУДУЧИ В ИЗРАИЛЕ ЗАПРАВИЛ ПИДЖАК В ТРУСЫ ?
Евроскептик    25.01.2019, 21:45
Оценка:  -1
Евроскептик
С головкой бо-бо
colavova    25.01.2019, 22:10
Оценка:  0
colavova
ПАТАМУЧЁ ватники предпочитают фотожоб вместо Microsoft Word
drozdikus    25.01.2019, 21:27
Оценка:  +1
drozdikus
ни кто так не опускал жизнь простых людей как этот г. ндон
Колишній-східняк    25.01.2019, 21:53
Оценка:  +2
Колишній-східняк
а по моему это путин
weightless    25.01.2019, 22:37
Оценка:  0
weightless
Раньше у Вас в Тамбове Обама сцал в подъездах,
а теперь Петька..я Вас понимаю...
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