Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО

Документ Совета национальной безопасности и обороны касается итогов военного положения в Украине.

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 декабря 2018 года "Об итогах введения военного положения в Украине".

Об этом говорится в указе Президента №17/2019 от 25 января.

Соответствующее решение СНБО засекречено.

Контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Военное положение завершилось в десяти областях Украины в 14:00 26 декабря.

Подводя итоги прошедших 30 дней, президент Петр Порошенко отметил, что на жизнь украинцев военное положение не повлияло, а в регионах его действия даже уменьшилось число регистрируемых преступлений - на 26%.

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