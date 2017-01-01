Пожар судов в Черном море: спасенных моряков выписали из больницы

Пострадавших в результате пожара на двух танкерах в Черном море моряков выписали из городской больницы Керчи №1.

Пострадавших моряков из двух танкеров, которые загорелись в Черном море, выписали из Керченской больницы №1. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает Крым.Реалии.

По данным представителей местной "власти", медики предлагали продолжить лечение трем морякам, однако они попросили выписать их из больницы.

"Трем из 12 пострадавших, учитывая их состояние здоровья, было предложено продолжить лечение. Однако врачи приняли во внимание пожелания пациентов, и они также были выписаны. Состояние всех моряков оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Напомним, два судна со сжиженным газом - Candy и Maestro - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях к югу от крымского мыса Такиль.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, а 12 - спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан.

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