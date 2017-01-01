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В Карпатах нашли заблудившегося лыжника из Германии

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Иностранца нашли в районе долины Урда Раховского района. В помощи медиков мужчина не нуждается.
В Карпатах участились случаи спасения заблудившихся туристов
В Карпатах участились случаи спасения заблудившихся туристов

В Карпатах спасатели нашли заблудившегося гражданина Германии. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Закарпатской области.

Так, сообщается, что лыжника нашли в 18:13 в районе долины Урда в направлении села Косовская Поляна Раховского района.

"Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное, в помощи врачей он не нуждается", - отметили спасатели.

Как сообщалось, турист из Германии пропал в Карпатах в районе горы Драгобрат. Спасатели нашли только его лыжи. В пятницу, 23 января, также в Карптах насыпало два метра снега. В селах Ивано-Франковской области высота снежного покрова местами достигает двух метров, а в высокогорье местами превышает даже этот показатель.

 

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Теги: Германия, туристы, Днепр, Карпаты, пропал без вести, лыжники
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Источник: korrespondent.net

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